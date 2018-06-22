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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.06.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Soğan fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama: 3-4 gün içinde...

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Soğan fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama: 3-4 gün içinde...

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da üreticiler, market ve pazarlarda tüketiciye 6 liraya kadar satılan soğanın fiyatlarındaki artışın, aşırı yağışlardan dolayı hasat döneminin gecikmesinden ve fırsatçılıktan kaynaklandığını ifade ederken Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş da hem soğanda hem patateste makul seviyenin görüleceğini açıkladı

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl soğan rekoltesinde beklentinin değişmediğini ve rekoltenin 400 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik de vatandaşın ucuz soğan tüketmesini istediklerini ancak aracıların buna müsaade etmediğini dile getirdi.

Soğan fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama: 3-4 gün içinde...

Geçen yıl rekoltelerinin yüksek gerçekleştiğini ve fiyatların uygun olduğunu anlatan Çelik, şunları aktardı:

"Bu yıl da ekim fazla ancak Adana ve Reyhanlı bölgesinde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı o bölgede verim azaldı. Bu yıl da Amasya bölgesinde ekim fazla ve rekoltemiz de yüksek olacak ancak son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı hasat zamanı gecikti. Bugün hasada başladık, ben inanıyorum ki soğan önümüzdeki hafta eski fiyatlarına düşecektir. Geçen yıl 85 kuruştan açılan soğan, şimdi marketlerde 6 liraya kadar satılıyor, ben bunu söylemek istemiyorum, bu fırsatçılık politikasıdır. Biz bu tip işlere tırnağımızla üreten bir çiftçi olarak karşıyız."

Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 20 bin ton kuru soğan kazandırdıklarını, Türkiye'nin yüzde 2'lik soğan ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Çelik, "Seçimden 3-4 gün sonra bütün mevsimlik işçilerimiz gelecek ve hasada tam anlamıyla başlayacağız ve bu fırsatçı politikalar bitecek, fiyatlar normale dönecek. Bu iş ellerinde mal bulunan 3 - 5 spekülatörün işi, fırsatçılık yapıyorlar. Türkiye'de istediğimizden fazla soğan var kimse yok zannetmesin sadece hasat dönemi gecikti. Geçen yıl İran'da soğan fiyatları 4 liraya kadar çıkmıştı bizde 85 kuruştu, o zaman İran bizden 1 kilo soğan almadı, eğer dışarıdan soğan alırsak çiftçi zor durumda kalacak." diye konuştu.

Soğan fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama: 3-4 gün içinde...

 

"KİMSE BU OLAYI SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMESİN"

Spekülatörlerin insanları panik havasına sokarak fiyatları yükselttiklerini öne süren Çelik, şunları kaydetti:

"Biz üretici olarak bu fiyatlardan vicdanen rahatsısız, biz vatandaşımız kolaylıkla ürünlerimizi yesin istiyoruz. Bu olayı siyaset malzemesi yapan, 'bir dolar bir kilo soğan' diyen arkadaşımızın bu işi araştırması lazım. 'Neden meydana gelmiş, hükümet sorunu' diyorlar. Hükümetin ne sorunu olacak? Reyhanlı bölgesindeki hastalığı da hükümet mi üretti ? Bu konuda ne hükümetin ne de Tarım Bakanlığının bir suçu var. Aşırı yağışlardan dolayı ve bazı kişilerinin bu durumu fırsatçılığa çevirmesinden dolayıdır. Kimse bu olayı siyasi malzeme haline getirmesin fiyatlar birkaç güne normale dönecek."

"SOĞAN VE PATATESTE MAKUL SEVİYEYİ GÖRECEĞİZ"

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul fiyat seviyesinin görüleceğini ifade etti.

Soğan fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama: 3-4 gün içinde...



Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yükselen veya düşen meyve ve sebze fiyatlarından hiçbir hükümetin sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Seçim arifesinde yükselen soğan, patates ve domates fiyatlarının hükümetle bir alakasının olmadığını vurgulayan Akbaş, "İstese de müdahale edemez. Yapacağı tek şey böylesi artışlara karşı ithalat izni çıkararak piyasayı dengelemektir ki ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Faruk Akbaş, soğan ve patates fiyatlarındaki yükselişin nedenlerine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl üreticinin zarar etmesi nedeniyle bu yıl tercih edilmemesi, hasat döneminde aşırı yağmur yağmasından dolayı hasat yapılamaması, bu nedenle tarladaki ürünün çürüyerek telef olması piyasanın ihtiyacının karşılanmamasına neden olmuştur. Bu nedenle yetersiz miktardaki ürüne olan talep fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. Bu konular üzerinden AK Parti hükümetini vurmak beyhude bir çabadır. Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır."

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