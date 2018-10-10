Site yöneticisi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet Can
10.10.2018 - 20:47, Son Güncelleme:

Site yöneticisi!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Site yöneticisi!

Web sitelerinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet verebilmesi için harekete geçen UserGuiding, kullanıcıların tek satır kod yazmadan interaktif ürün odaklı rehberlik hazırlamasını sağlıyor. 2018 başında kurulan şirket, şimdiden 82 ülkedeki müşterilerine hizmet vermeye başladı.

İNTERNET dünyasında artık büyük küçük demeden her işletmenin bir web sitesi var. Bu siteleri yönetebilmek ve ziyaretçilere iyi bir şekilde hizmet verebilmek için sunulan interaktif çözümler öne çıkıyor. Bu çözümleri geliştiren girişimlerden biri UserGuiding oldu. UserGuiding, web sitesi sahiplerinin dakikalar içerisinde interaktif ve sonuç odaklı ürün turları hazırlama imkânı sunuyor. Ve bunu yapabilmek için kod yazma bilgisine sahip olmaya gerek yok.

İKİNCİ ŞİRKETLERİ

UserGuiding’i Muhammet Enginar ile birlikte 8 Ocak 2018’de San Francisco’da kurduklarını anlatan şirketin kurucu ortağı Osman Koç, daha öncesinde bir yazılım şirketine kurduklarını ve şirketle 10’dan fazla girişimciye tasarımdan yazılıma kadar destek olduklarını ifade etti. Koç, “İlk şirketimizde iş teslimi yaklaşırken en büyük problemlerden biri web uygulamasının kullanıcılara tanıtımı oluyordu. Açık kaynaklı birkaç yazılım olmasına rağmen segment oluşturamama, görüntülenen ürün rehberlerinin analitik bilgisine ulaşamama gibi problemler yaşıyorduk. Ayrıca müşterilerimiz ürün turlarında pek çok özelleştirme istiyordu. Yaptığımız pazar araştırmasında yalnız olmadığımızı, ajansların yanında SaaS ve e-ticaret sitesi sahiplerinin de bu tür bir ürüne ihtiyaç duyduğunu tespit ettik. UserGuiding’i tam olarak bu ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlayıp geliştirdik” dedi.

MALİYETİ YÜZDE 30 DÜŞÜRÜYOR

Userguiding’in, kod yazmadan, dakikalar içerisinde interaktif ve sonuç odaklı ürün turları hazırlama imkânı sunan bir kullanıcı oryantasyonu (user onboarding) aracı olduğunu belirten Koç, şunları anlattı: “İyileştirme yaptığımız üç ana alan bulunuyor. Bunlardan ilki ürün kullanımı. İyi tasarlanmış bir kullanıcı oryantasyonu süreci ürün ve yeni özellik kullanımını yüzde 35’lere kadar artırıyor. Müşteri hizmetleri ikinci özelliğimiz. En çok gelen sorular için hazırlayacağınız interaktif ürün rehberleri müşteri destekleri maliyetinizi yüzde 30’a kadar düşürüyor. Bunlara ek olarak müşteri memnuniyetini arttırıyoruz. Kullanıcılarınız web uygulamanızı kullanırken onlara anlık destek verdiğinizi hissettiği için net tavsiye skorunu (NPS) yüzde 25’e kadar artıyor.”

82 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Gelir modellerinin ‘Startup’, ‘Agency’ ve ‘Growth’ olmak üzere üç farklı aylık abonelik paketinde oluştuğunu söyleyen Koç, “Aylık aktif kullanıcı sayısı daha yüksek olan enterprise müşterilerine ise özel paketler oluşturuyoruz” dedi. Şu an 82 ülkeden 1.800 tane aktif kullanıcılarının olduğunu ifade eden Koç, “Kullanıcı oryantasyonuna dair Türkiye’de gelişmiş bir pazar olmamasına rağmen, dünya çapında pazar büyüklüğü bir milyar doların üzerinde. Geçtiğimiz ay pazardaki en büyük oyuncu olan WalkMe 50 milyon dolar daha yatırım alarak pazarın ilk unicornu olmaya hak kazandı” dedi.

HEDEFLERİ LİDERLİK

Kullanıcı oryantasyonu dendiğinde ilk akla gelen şirket olmayı hedeflediklerini anlatan Koç, “Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu hızlandırma programı, Workup ile de bu hedefimize günden güne yaklaşıyoruz. Yaklaşık 3.5 aydır Workup’tayız. İşimizin ihtiyaçları doğrultusunda Workup’ın mentorluk ağını sık sık kullanmamız gerekiyor. Listenin başındaki Ömer (Erkmen) Abi sürekli yanımızda. Cem Hürtürk, Ali Karabey gibi tecrübeli insanların yanı sıra İş Bankası yöneticileri de ortaya koydukları değer ile işinize altın dokunuşlar yapabiliyor. Her şeyden önce İş Bankası’nın desteklediği bir programın katılımcısı olmak potansiyel müşterilere giderken size iyi bir referans oluyor. Ayrıca iş modelinizin uygunluğuna göre doğrudan İş Bankası’na ya da İş Bankası’nın müşterilerine erişme imkânınız oluyor. Tecrübeli girişimcilerin ve alanında uzman isimlerin davet edildiği her hafta düzenli olarak yapılan etkinliklerin epeyce faydasını görüyoruz” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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