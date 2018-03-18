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Şirket kurmak kolaylaştı

Hürriyet Haber
18.03.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin, şirket kurmanın kolaylaştırılması ve bu konuda yaşanan sıkıntıların çözümü adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirterek, “Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi” dedi.

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, Hisarcıklıoğlu, risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer yaratacak girişimcinin iştahını, yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemediklerini vurgulayarak, “Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi hükümetimiz ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’ın desteğiyle belirlenen yol haritası dahilinde çıkarılan kanun ile çok önemli bir adım atıldı” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Dünya Bankasının şirket kuruluş işlemleri sıralamasında şu anda 80’inci sırada olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yapılan düzenlemelerle Türkiye’nin sıralamada ilk 10’a gireceğine dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, “Şirket kurmak için gereken uzun işlemler artık geçmişte kaldı. Yeni dönem çok farklı” dedi.

Etiketler: Rifat Hisarcıklıoğlu , TOBB , gazetehaberleri
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