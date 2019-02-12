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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
12.02.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Singapur'da inşaat sektörüne talep artabilir

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Singapur'da inşaat sektörüne talep artabilir

2019 yılında Singapur’da toplam inşaat talebinin 32 milyar Singapur Doları’na (23.7 milyar ABD doları) ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Singapur İnşaat ve Yapı Otoritesi (BCA) tarafından Singapur’da 2019 yılında yapı sektöründeki toplam talebin 27 milyar Singapur Doları (SGD) (20 milyar ABD Doları) ile 32 milyar SGD (23,7 milyar ABD Doları) arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2018 yılında söz konusu sektördeki toplam talep 30,5 milyar SGD (22,3 Milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmişti.

Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, söz konusu talebin yüzde 60’lık büyük kısmının kamunun inşaat planlamalarından kaynaklanacağı ve kamunun talebinin 2019 yılında 16,5 milyar SGD (12,2 milyar ABD Doları*) ile 19,5 milyar SGD (14,5 milyar ABD Doları*) arasında gerçekleşeceği bekleniyor. Kamudaki talebin ise temel olarak alt yapı projeleri ve endüstriyel yapıların boru hattı projeleri ile artacağı tahmin ediliyor. Özel sektörün inşaat sektöründeki talebinin ise sabit kalarak 2019 yılında 10,5 milyar SGD (7,8 milyar ABD Doları) ile 12,5 milyar SGD (9,3 milyar ABD Doları*) arasında olacağı bekleniyor.

Kamu binaları ve inşaat mühendisliği projelerindeki yüksek talep sayesinde bir önceki sene yapı ve inşaat sektörü talebinin tahmin edilen tutarlar arasında gerçekleştiği belirtildi. 2018 yılında özel sektörün ve kamunun toplam inşaat sektörü talepleri sırasıyla 12,1 milyar SGD (8,8 milyar ABD Doları) ve 18,4 milyar SGD (13,5 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmişti.

BCA tarafından orta vadede inşaat ve yapı sektöründeki büyümenin sabit bir büyüme hızı ile devam edeceği tahmin ediliyor. Talebin 2020 ve 2021 yılları için 27 milyar SGD (20 Milyar ABD Doları) ile 34 milyar SGD (25,2 milyar ABD Doları*) arasında ve 2022 ile 2023 yılları için ise 28 milyar SGD (20,8 milyar ABD Doları*) ile 35 milyar SGD (26 milyar ABD Doları*) arasında olacağı tahmin ediliyor. Özel sektörün bina ve inşaat projeleri ile söz konusu talebe 2020 ile 2023 yılları arasında 16 milyar SGD (11,9 milyar ABD Doları*) ile 20 milyar SGD (14,8 milyar ABD Doları*) arasında katkı yapacağı bekleniyor.

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