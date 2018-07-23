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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
23.07.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Sinbo'dan Bilecik'e yatırım kararı

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Sinbo'dan Bilecik'e yatırım kararı

Elektrikli küçük ev aletleri alanında üretim yapan bir firma, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne (PORSAB) Sinbo firması tarafından yapılacak fabrika için Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkan Vekili Mayir Küçük, PORSAB Bölge Müdürü Muammer Yıldırım, Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve şirketin genel müdürü Oğuz Özyiğit'in katılımıyla 312 dönümlük arsa tahsis sözleşmesi yapıldı. 

Kaymakam Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazaryeri ilçesine böylesine büyük bir yatırımın gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. 

Yıllardır istihdam sıkıntısı yüzünden devamlı göç veren ilçenin, yapılacak bu tesisle büyüyeceğini ifade eden Sağır, "Yüzde 100 yerli yatırımla dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Sinbo, bundan sonra Pazaryeri'nden dünyaya açılacaktır. Ekonomik yönden ilçe halkının kalkınmasına öncülük yapacak olan bu tesisin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. 

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Demir de Sinbo'nun bu toprakların geleneksel değerlerini, evrensel değerlerle bütünleştirmeyi başarmış, dinamik bir marka olduğunu belirtti. 

Demir, çevre dostu üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "2012 yılında dahil olduğumuz Turquality destek programı ile bugün yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapan bir marka haline geldik. Hedefimiz, markamızla dünyanın en büyük tedarikçisi olmaktır. Amacımız, kalıcı istihdamlar sağlamaktır. İnşallah tesisimiz faaliyete geçtiğinde Pazaryeri ilçesinden tüm dünya ülkelerine açılacağız." ifadelerini kullandı. 
Heyet, daha sonra fabrika arazisinde inceleme yaptı. 

İnşaatına kısa süre sonra başlanacak fabrikada, ilk etapta 500-600 kişinin istihdam edileceği, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise 3 bin kişinin işe alınacağı belirtildi. 

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