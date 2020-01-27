Şimdiden yoğun talep var! Yeni rekor geliyor...

Turizm sektörü, erken rezervasyonda yaşanan hareketlilikle bu yıl yeni bir rekorun sinyalini veriyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü olarak yeni yıla hızlı girdiklerini söyledi.

Ara tatilde kültür turlarına ve termal otellere yoğun ilgi olduğunu belirten Gencer, şu anda kayak merkezlerinde de boş yer kalmadığını ifade etti. Yaz sezonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gencer, şöyle konuştu:

"Erken rezervasyon kampanyamız kasım ayının sonunda başladı. Şu anda erken rezervasyonda 3'üncü dönemdeyiz. Yine indirimler devam ediyor. Çok yoğun talep var. Geçen sezon tatil yapanların yüzde 40'ı erken rezervasyondan faydalanmıştı. Bu sezon da aynı oran olacak gibi. Burada amacımız yerli turistin de ucuz tatil yapabilmesini sağlamaktı, bunu da başardık."

"ERKEN REZERVASYONDAN 2 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da yüzde 50 indirim ve 9 taksit imkanının sunulduğu erken rezervasyon kampanyasının artık oturmaya başladığını vurguladı.

Müşterinin buna alışmasıyla talebin de hızla arttığına değinen Polatoğlu, "Yılbaşına kadar 2 milyon kişi erken rezervasyondan faydalandı ve eldeki stoklarımızın yüzde 65'ini yılbaşına kadar çıkardık. Bu rakamda yurt içi otel alanlar, yurt için kültür turları satın alanlar ve yurt dışı erken rezervasyon yaptıranlar dahil." diye konuştu.

TÜKETİCİYE "UCUZ OTEL" UYARISI

Otel fiyatlarına geçen yıla göre sadece enflasyon oranında zam yapıldığını dile getiren Polatoğlu, tatil zamanı yaklaştıkça indirimlerin azalacağı için tüketicilere bir an önce istedikleri turu satın almaları tavsiyesinde bulundu.

Yerli turistin bu yıl da Antalya, Alanya, Bodrum, Çeşme gibi geleneksel tatil merkezlerini tercih ettiğine değinen Polatoğlu, "Fiyatı ucuz diye internet acentelerinden tur almasınlar. Birçoğu kaçak acente. TURSAB üyesi seyahat acentesi olmasında fayda var." dedi.