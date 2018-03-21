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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.03.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

"Sigorta olmadan ekonominin büyüyebilme şansı yok"

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"Sigorta olmadan ekonominin büyüyebilme şansı yok"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sigorta olmadan ekonominin büyüyebilme şansı yok. Ekonomi büyüyorsa orada sigortaya daha fazla ihtiyaç var, tüm gelişmiş ülkelerde öyle." dedi.

Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu'nda düzenlenen Sigorta Acenteleri İl Delegeleri Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl sigortacılık sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. 

Sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, artık KOSGEB desteklerinden sigorta acentelerinin de faydalanabildiğini ve bunun da sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. 

Hisarcıklıoğlu, sigortacılığın ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Sigorta olmadan ekonominin büyüyebilme şansı yok. Ekonomi büyüyorsa orada sigortaya daha fazla ihtiyaç var, tüm gelişmiş ülkelerde öyle." diye konuştu. 

Türkiye ekonomisinin daha çok büyüyeceğini ve ülkeye daha çok yabancı yatırımcı geleceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "O zaman daha çok sigorta olacak. Onun için de sigorta sektörünün disipline edilmesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, şu anda gündemlerinde sahte poliçeler ve korsan aracıların olduğunu, bu alandaki sorunları da beraber çalışarak çözüme kavuşturacaklarını sözlerine ekledi. 

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap da 2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun ülke ekonomisi, sigortacılık sektörü ve özellikle acentecilik mesleği için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, acentecilik mesleğinin hak ettiği saygınlığa, kurumsal yapıya ve meslek örgütüne kavuştuğunu ifade etti. 

Acentelerin bu kanun çerçevesinde TOBB bünyesinde örgütlendiğini hatırlatan Kasap, artık sigorta acentelerinin meslek konuları, sorunları ve taleplerinin her ay düzenli bir şekilde TOBB'un yönetim kuruluna iletildiğini sözlerine ekledi. 

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