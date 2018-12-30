Şifa ararken girişimci oldu

Erken yaşta yaşadığı sağlık sorunlarının ardından, kemik suyunun tedavisine iyi gelebileceğini öğrenen Bahar Şamhili Tanju, evde hazırladığı kemik suyunu market raflarına taşıdı. Daha önce reklamcılık sektöründe çalışan Tanju, girişimcilik hikayesini Hürriyet’e anlattı. Evde hazırlanması oldukça zahmetli olan kemik suyunu nasıl satılabilir bir ürün haline getirebileceği düşüncesiyle yola çıktığını anlatan Tanju, “Herkes lezzet ve sağlık için kemik suyu tüketmek istiyor ancak hazırlama süreci çok zahmetli olduğu için yapmakta zorlanıyorlardı. Taze kemik suyunun raf ömrünün çok kısa olması ve soğuk zincir gerektirmesi sebebiyle ticari olarak çok riskli olacağını söylediler. Hatta operasyonel olarak yapamayacağımızı, başarılı olamayacağımızı ifade ettiler. Bunlar beni bir anlamda daha fazla motive etti. Bu alanda ihtiyacın ve açığın olduğunu da net bir şekilde gördüm. Sonrasında bu ürünün yurtdışında nasıl yapıldığını çok araştırdım. Bu kıymetli besinin lezzetinden ve de şifasından herkesin faydalanmasını istedim” dedi.

Yaptıkları araştırmalardan sonra Faydalı Mamuller Gıda AŞ’yi kurduklarını anlatan Tanju, “Marka olarak da ‘Gurvita’ ismini belirledik. İlikli kemik suyunun yanında yine sağlık için çok faydalı olduğu belirtilen Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan paça, kelle paça ve işkembe çorba çeşitlerini de geleneksel yöntemlerle en sade haliyle tüketicilere sunmaya başladık. İlikli kemik suyunu evde pişirdiğimiz gibi taze ve jöle kıvamında ürettik. Ancak üretim yapabilmek kolay olmadı. Yaklaşık 10 ay Ar-Ge süreci devam etti. İki üniversiteden hocalarla birlikte çalıştık. Hocalardan, beslenme değerleri, hijyen ve saklama koşullarını konusunda destek aldık. Yurtdışındaki modern pişirme teknikleri ile geleneksel Türk Mutfağının hazırlama şekillerini bir araya getirdik. Türkiye’nin en önemli besicilerinden biri anlaştık. Kontrollü ve sürdürülebilir bir akış sağladık. Sadece erkek hayvanların ilik ve kemiklerini kullandık. İstanbul Kemerburgaz’da butik bir üretim tesisinde üretime başladık” diye konuştu.

KASAP REYONUNDA

10 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Bahar Şamhili Tanju, “KOSGEB tarafından da desteklendik. Aylık 15 bin ton üretim kapasitesine ulaştık. İçi cam, dışı pet olan bir ambalajla yola çıktık. Satışa temmuzda başladık. Önce İstanbul’da Migros ve Macro Center marketlerinin kasap bölümünde soğuk zincir dolaplarında satışa çıktık. Eylül ayında İzmir ve Ankara’ya ulaştık. Aralık sonu itibariyle de Türkiye genelinde kapasitenin imkan verdiği kadarıyla satışlara başladık. Organik marketlerde ve internet üzerinden satışlara da devam ettik” ifadelerini kullandı.

YAPIMI 36 SAAT SÜRÜYOR

GURVİTA ilikli kemik suyunun üretimi hakkında da bazı bilgiler paylaşan Bahar Şamhili Tanju, “İlikli kemik suyumuz yüzde 100 doğal. Hiç bir işlemden geçmiyor, katkı ve koruyucu içermiyor. Taze sebze ve baharatlarla, buharlı kazanlarda kaynamadan toplam 36 saatlik bir süreçte hazırlıyoruz. Pişirme tekniğimizle İlikli kemiğin içerisinde bulunan tüm değerler açığa çıkıyor, jöle halini alıyor. Yemeklere katılmasının yanında doğrudan ısıtılarak da tüketilebiliyor” dedi.