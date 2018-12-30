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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak Coşan
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Şifa ararken girişimci oldu

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Şifa ararken girişimci oldu

Bahar Şamhili Tanju genç bir girişimci. Onun başarı öyküsünün başlangıcı ise hastalık. Kemik erimesi sorunu yaşayınca doğal beslenme yollarına yönelen Tanju iş hayatının da kapılarını araladı. Tanju, kendisi için hazırladığı ilikli kemik suyu, kelle paça ve işkembeyi raflara taşımayı başardı.

Erken yaşta yaşadığı sağlık sorunlarının ardından, kemik suyunun tedavisine iyi gelebileceğini öğrenen Bahar Şamhili Tanju, evde hazırladığı kemik suyunu market raflarına taşıdı. Daha önce reklamcılık sektöründe çalışan Tanju, girişimcilik hikayesini Hürriyet’e anlattı. Evde hazırlanması oldukça zahmetli olan kemik suyunu nasıl satılabilir bir ürün haline getirebileceği düşüncesiyle yola çıktığını anlatan Tanju, “Herkes lezzet ve sağlık için kemik suyu tüketmek istiyor ancak hazırlama süreci çok zahmetli olduğu için yapmakta zorlanıyorlardı. Taze kemik suyunun raf ömrünün çok kısa olması ve soğuk zincir gerektirmesi sebebiyle ticari olarak çok riskli olacağını söylediler. Hatta operasyonel olarak yapamayacağımızı, başarılı olamayacağımızı ifade ettiler. Bunlar beni bir anlamda daha fazla motive etti. Bu alanda ihtiyacın ve açığın olduğunu da net bir şekilde gördüm. Sonrasında bu ürünün yurtdışında nasıl yapıldığını çok araştırdım. Bu kıymetli besinin lezzetinden ve de şifasından herkesin faydalanmasını istedim” dedi.

Yaptıkları araştırmalardan sonra Faydalı Mamuller Gıda AŞ’yi kurduklarını anlatan Tanju, “Marka olarak da ‘Gurvita’ ismini belirledik. İlikli kemik suyunun yanında yine sağlık için çok faydalı olduğu belirtilen Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan paça, kelle paça ve işkembe çorba çeşitlerini de geleneksel yöntemlerle en sade haliyle tüketicilere sunmaya başladık. İlikli kemik suyunu evde pişirdiğimiz gibi taze ve jöle kıvamında ürettik. Ancak üretim yapabilmek kolay olmadı. Yaklaşık 10 ay Ar-Ge süreci devam etti. İki üniversiteden hocalarla birlikte çalıştık. Hocalardan, beslenme değerleri, hijyen ve saklama koşullarını konusunda destek aldık. Yurtdışındaki modern pişirme teknikleri ile geleneksel Türk Mutfağının hazırlama şekillerini bir araya getirdik. Türkiye’nin en önemli besicilerinden biri anlaştık. Kontrollü ve sürdürülebilir bir akış sağladık. Sadece erkek hayvanların ilik ve kemiklerini kullandık. İstanbul Kemerburgaz’da butik bir üretim tesisinde üretime başladık” diye konuştu.

Şifa ararken girişimci oldu

KASAP REYONUNDA

10 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Bahar Şamhili Tanju, “KOSGEB tarafından da desteklendik. Aylık 15 bin ton üretim kapasitesine ulaştık. İçi cam, dışı pet olan bir ambalajla yola çıktık. Satışa temmuzda başladık. Önce İstanbul’da Migros ve Macro Center marketlerinin kasap bölümünde soğuk zincir dolaplarında satışa çıktık. Eylül ayında İzmir ve Ankara’ya ulaştık. Aralık sonu itibariyle de Türkiye genelinde kapasitenin imkan verdiği kadarıyla satışlara başladık. Organik marketlerde ve internet üzerinden satışlara da devam ettik” ifadelerini kullandı.

YAPIMI 36 SAAT SÜRÜYOR

GURVİTA ilikli kemik suyunun üretimi hakkında da bazı bilgiler paylaşan Bahar Şamhili Tanju, “İlikli kemik suyumuz yüzde 100 doğal. Hiç bir işlemden geçmiyor, katkı ve koruyucu içermiyor. Taze sebze ve baharatlarla, buharlı kazanlarda kaynamadan toplam 36 saatlik bir süreçte hazırlıyoruz. Pişirme tekniğimizle İlikli kemiğin içerisinde bulunan tüm değerler açığa çıkıyor, jöle halini alıyor. Yemeklere katılmasının yanında doğrudan ısıtılarak da tüketilebiliyor” dedi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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