SGK’da denetim tartışması
SOSYAL Güvenlik Kurumu’yla (SGK) ilgili yeni düzenleme denetim tartışmalarına neden oldu.
SGK’ya ilgili düzenlemeden “Sayıştay tarafından denetlenir” cümlesi çıkarılırken, bu durum bürokratlar tarafından denetimden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da, “Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşın sırtındaki terdir ve bu paranın millet adına denetlenmesi en doğrudan vatandaşlık hakkıdır” dedi.
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Sayıştay’ın kanununda denetim maddesinin yer aldığını ve bu madde oldukça denetimin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesinde Sayıştay’ın sosyal güvenlik kurumlarını da denetleyeceği hükmünün yer aldığını belirten Usta, “Buna göre, SGK’nın Sayıştay denetiminden çıkabilmesi için bu kanunun da değişmesi gerekir. Şu an için SGK Sayıştay denetiminde gözüküyor” diye konuştu.
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