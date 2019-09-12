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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.09.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Sezonun son eriğinin tanesi 1 lira

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Sezonun son eriğinin tanesi 1 lira

Eskişehir’de erik sezonunun kapanması sonrasında sezonun son mahsulleri olarak tezgâhlara sunulan bahçe ürünleri yüksek rakamlardan satışa çıkarılıyor.

Erik hasat döneminin bitmesinin ardından tezgâhlarda erik satışı yavaş yavaş azalırken bazı esnaflar kendi üretimi olan bahçe mahsulünü vatandaşa sunmaya devam ediyor. Kurtuluş Kapalı Pazar esnafından Emin Özkaya, yeşil erik sezonunun kapandığını belirtti. Kendileri dışında erik satanların daldan değil, buzhaneden erik tedarik ederek tezgâhlara sunduğunu öne süren Özkaya, "Yeşil eriğin sezonu bitti ve kızıl, kara eriklerin de sezonu bitmek üzere. Kara eriklerden elinde olanlar da daldan getirmiyorlar, buzhaneden getiriyorlar. Ona rağmen biz Eskişehir’de bu yeşil eriği yetiştirip piyasaya sunduk" şeklinde konuştu.

"KİLOSU 30 LİRA, HER KİLOSUNA 30-40 ERİK DÜŞÜYOR"

Kendi yetiştirdikleri ve tükettikleri ürünü piyasaya sürdüklerini belirten Özkaya, "Şu an bu eriğin kilosunu 30 liraya satıyorum. Her kilosuna 30-40 tane erik düşüyor, yani tanesi neredeyse 1 liraya geliyor. Bu yeşil eriği Eylül’ün sonuna kadar tezgâhımızda satmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Bu erik bizim kendi yetiştirdiğimiz ürün olduğu için fiyatın düşmesi veya artması söz konusu değil. Başka yerde olmadığından fiyatını 80-100 olarak da biçebilirim ama öyle yapmıyorum. Vatandaş bizim üretimimiz olan bu ürünü daha uygun fiyata yesin diye fırsattan o şekilde abartarak istifade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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