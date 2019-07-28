Sesler yükseliyor





BAHSİ YÜKSELTTİ

Google’ın iki farklı online müzik platformu bulunuyor. Bunlar Google Play Music ve YouTube Music. Google’ın Türkiye’deki ilk tercihi YouTube Music oldu. Geçen hafta Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu. Alametifarikası tabii ki video. Türkiye’deki online video izleme alışkanlıklarını düşününce rakiplerinin bir adım önüne geçti. Sadece video ile değil ses olarak da şarkı dinlenebiliyor. İnternet kotalarını zorlamıyor. YouTube Music’in müzik yelpazesi de geniş. ‘Cover’ parçalar da yer alıyor. Google algoritması ile kullanıcılara sevebilecekleri şarkılar öneriliyor. Akıllı indirme özelliği de bulunuyor. Wi-Fi’ye bağlanınca beğenebilecek şarkıları indiriyor. İnternet olmadan bu şarkıları dinlenebiliyor.



Aylık 13.99 TL

Aile paketi aylık 20.99 TL

EN SOSYAL SEÇENEK

Online müzik dünyasında aylık abonelik modelini başlatan ilk platformlardan biri Spotify. Bu alanın tartışmasız en tecrübelisi. Spotify bu tecrübesini hem listelerde hem de ses kalitesinde değerlendiriyor. Kullanıcılar kendi Spotify listelerini oluşturup, arkadaşlarıyla kolay bir şekilde paylaşabiliyor. Arkadaşlarınızın listelerini takip edip, onların ekledikleri yeni parçaları dinleyebiliyorsunuz. Spotify’in rakiplerinden öne çıkan farkı ise ses kalitesi. Premium aboneliklerde Spotify’ın standart ses kalitesi 256 kbit/saniye. Ancak platformun ayarlarından ‘Çok yüksek’ seçeceğini tercih ederseniz, ses kalitesi 320 kbit/saniyeye yükseliyor. Bu arada Spotify’ın Vodafone ile işbirliği yaptığını paylaşalım. Bu kapsamda Vodafone’dan aylık 10 TL’ye ‘Müzik Pass’ paketini satın alıyorsunuz. Bu paketle kotanızdan harcamadan müzik dinleyebiliyorsunuz.

Aylık 13.99 TL

Aile paketi aylık 20.99 TL

KLİPLERİ İZLEYİN

Muud, Türk Telekom’un online müzik platformu. Abone olan kullanıcılar, şarkıları dinlemenin yanı sıra müzik kliplerine ulaşabiliyor. Oluşturulan müzik listeleri sayesinde en çok dinlenen ve popüler şarkılara kolaylıkla erişim var. Ayrıca müzik alanındaki güncel haberlerde Muud’un özellikleri arasında. ‘Sahne’ seçeceği ise yeni sanatçıların doğmasını sağlıyor. Şarkı yapan yeni yetenekler, Muud’a başvuruyorlar. Bu şarkının beğenilmesi durumunda albüm ve video klip ödülü veriliyor. Ayrıca Muud’da, çevrimdışı dinleme özelliği de yer alıyor. Platformun, web, akıllı telefon ve tablet uygulamalarının mevcut olduğunu paylaşalım.

Aylık 13.99 TL

AKILLI CİHAZLARLA MÜKEMMEL UYUM

Cihaz-platform uyumu konusundaki en iyi seçenek Apple Müzik.Kullanıcı deneyimi her zaman ön planda. iPhone, iPad ve Mac’lerde şarkılara, şarkıcılara, albümlere ve listelere kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Cihaz-platform uyumunu gösteren en iyi örnek ise Apple Watch. Apple’ın akıllı saatine sahip olan kullanıcılar, iPhone’larından bağımsız olarak istedikleri şarkıları Apple Watch’a yükleyebiliyor. Kablosuz kulaklık modeli AirPods’lara bağlanan Apple Watch ile iPhone’lardan bağımsız müzik dinlenebiliyor. Özellikle spor yapanların hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca çevrimdışı dinleme, video klipler, konserler ve özel içerikler gibi özellikler mevcut.

Aylık 13.99 TL

Aile paketi aylık 20.99 TL

CD KALİTESİNDE



Bu alanda dikkat çeken diğer bir seçenek Deezer. Kozu ise Hi-Fi desteği. Diğer online müzik platformları sıkıştırılmış şarkıları çalabiliyor. Deezer ise kayıpsız olarak bilinen ‘Flac’ formatını destekliyor. Yani CD kalitesi de diyebiliriz. Özellikle ‘Hi-Fi’ müzik meraklılarının dikkatini çekecek bir detay. Paylaşılan bilgilere göre 16-Bit/44.1 kHz’lik bir kalite söz konusu. Bu da dinlenen şarkılardaki enstrüman detaylarının daha net duyulması anlamına geliyor. Deezer’ın Flac format desteği şu anda 36 milyon şarkıyı destekliyor. Sadece Deezer’ın masaüstü uygulamasının desteklediği bu yeni özellik, B&O, Sony ve Samsung başta olmak üzere birçok Hi-Fi müzik sisteminde kullanılabiliyor. Ayrıca bu platformda, akıllı veri ve editoryal öneriler gibi özelliklerle de öne çıkıyor.

Aylık 9.99 TL

Aile paketi aylık 14.99 TL

Hi-Fi: paketi aylık 19.99 TL

AKUSTİK PERFORMANSLAR VAR

Turkcell’in online müzik platformu ‘fizy’. Hem şarkı kataloğu hem de müzik alanında sunduğu farklı seçeneklerle dikkat çekiyor. Fizy’de müzik dinlemenin yanı sıra canlı olarak konserler, sanatçıların video klipleri, akustik performanslar izlenebiliyor. Platformun küratörleri tarafından hazırlanan hazır listeler öne çıkan detaylardan. Fizy’inin Turkcell çatısı altında yer alması kullanıcılara farklı avantajların da sunulmasını sağlıyor. Turkcell aboneleri, fizy’e üye olduğunda 5 GB’lık paketle kotalarını harcamadan müzik dinleyebiliyor. Fizy’nin iPhone, iPad, Android cihazları, Web player, Apple TV ve Turkcell TV+ desteği var.

Aylık 13.99 TL