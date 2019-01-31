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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Sendikalı işçi sayısı arttı

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Sendikalı işçi sayısı arttı

Türkiye genelindeki 13 milyon 411 bin 983 işçiden, 1 milyon 859 bin 38'inin sendikaya üyeliği bulunuyor. Ocak 2018'de yüzde 12,38 olan işçilerin sendikalaşma oranı, aradan geçen sürede yüzde 13,86'ya yükseldi. Türk-İş 975 bin 300 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu, Hizmet-İş ise 315 bin 199 işçiyle en fazla üyesi bulunan işçi sendikası oldu.

Türkiye genelindeki 13 milyon 411 bin 983 işçiden, 1 milyon 859 bin 38'inin sendikaya üyeliği bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2019 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye genelindeki 13 milyon 411 bin 983 işçiden, 1 milyon 859 bin 38'inin sendikaya üyeliği bulunurken, Ocak 2018'de yüzde 12,38 olan işçilerin sendikalaşma oranı aradan geçen sürede yüzde 13,86'ya yükseldi.

Türk-İş 975 bin 300 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olurken, Hak-İş'in 684 bin 144, DİSK'in 171 bin 428, Tüm-İş'in 839 ve Birlik-İş'in 372 üyesi bulunuyor. 26 bin 955 çalışan ise bağımsız sendikalara üye durumda.

Hizmet-İş 315 bin 199 üyeyle en fazla üyeye sahip işçi sendikası oldu. Hizmet-İş'i üye sayısı bakımında 205 bin 515 üyeyle Türk Metal Sendikası, 79 bin 846 üyeyle Belediye-İş, 87 bin 551 üyeyle Genel-İş, 66 bin 304 üyeyle Tez Koop İş, 62 bin 857 üyeyle Koop-İş, 61 bin 32 üyeyle Tes-İş ve 52 bin 609 üyeyle Yol-İş sendikaları izledi.

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