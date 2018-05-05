Şeker fabrikalarının satışına onay
ÖZELLEŞTİRME Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme ihaleleri gerçekleştirilen Kırşehir, Bor, Çorum, Yozgat ve Turhal şeker fabrikalarının satışı onaylandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararlarına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Kırşehir Şeker Fabrikasının 330 milyon lira bedelle Tutgu Gıda şirketine, Bor Şeker Fabrikası’nın 336 milyon lira ve Yozgat Şeker Fabrikası’nın 275 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ’ye, Çorum Şeker Fabrikası’nın 528 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, Turhal Şeker Fabrikası’nın ise 569 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’ye satışına onay verildi.
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