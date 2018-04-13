Şeker fabrikaları için eylem
Türk-İş Başkanlar Kurulu şeker fabrikalarının satışının iptali için Ankara Şeker fabrikası önünde eylem yapıyor. Çevre illerden ve fabrikalardan işçilerin ve halkın katılımıyla yapılan mitinge CHP, Saadet, Vatan, İyi Parti yöneticileri ve milletvekilleri ile tüketici dernekleri de geldi.
Miting alanında Cargill defol kendi ülkene, şeker vatandır satılamaz, özelleştirme idaresi satılsın yazılı dövizler dikkat çekti.
Türkçe söyledik anlamadınız deyip Almanca, Rusça, japonca, Çince “Şeker vatandır satılamaz” dövizleri taşıdılar.
Sık sık “şeker vatandır vatan satılmaz. Vatanı satanı biz de satarız” sloganları atıldı.
Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, miting konuşmasına şeker vatandır vatan satılmaz sloganıyla başladı. Şeker özelleştirmesinin 14 yıllık gelişimini anlattı. İşçileri hakir görmesekerdi şekerin kurtuluş reçetesini biz yazmıştık, dedi. Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Susmayacağız, elimizi değil gövdemizi koyduk, 10 milyon insanımız yoksullaşmasın diye mücadelemizi sürdüreceğiz. Şekerin özelleşmesine karşı yerli ve milli bir duruş var. Gerekirse biz ücretlerimizde indirim yaparız, yeter ki şeker üretimi devam etsin.”
‘FABRİKALARI SATANLARI NASIL ANACAĞIZ’
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu fabrikaları kuranların bugün hayatta olmadıklarını belirterek, “Allah rahmet eylesin, diyoruz. Peki ya bu fabrikaları satanlara ne söyleyeceğiz Allah biliyor kul biliyor. “
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