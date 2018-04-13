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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Fotoğraflar ve haber: Aysel ALP
13.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Şeker fabrikaları için eylem

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Şeker fabrikaları için eylem

Türk-İş Başkanlar Kurulu şeker fabrikalarının satışının iptali için Ankara Şeker fabrikası önünde eylem yapıyor. Çevre illerden ve fabrikalardan işçilerin ve halkın katılımıyla yapılan mitinge CHP, Saadet, Vatan, İyi Parti yöneticileri ve milletvekilleri ile tüketici dernekleri de geldi.

Miting alanında Cargill defol kendi ülkene, şeker vatandır satılamaz, özelleştirme idaresi satılsın yazılı dövizler dikkat çekti.

Şeker fabrikaları için eylem

 Türkçe söyledik anlamadınız deyip Almanca, Rusça, japonca, Çince “Şeker vatandır satılamaz” dövizleri taşıdılar. 

Şeker fabrikaları için eylem

Sık sık “şeker vatandır vatan satılmaz. Vatanı satanı biz de satarız” sloganları atıldı.

Şeker fabrikaları için eylem

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, miting konuşmasına şeker vatandır vatan satılmaz sloganıyla başladı. Şeker özelleştirmesinin 14 yıllık gelişimini anlattı. İşçileri hakir görmesekerdi şekerin kurtuluş reçetesini biz yazmıştık, dedi. Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Susmayacağız, elimizi değil gövdemizi koyduk, 10 milyon insanımız yoksullaşmasın diye mücadelemizi sürdüreceğiz. Şekerin özelleşmesine karşı yerli ve milli bir duruş var. Gerekirse biz ücretlerimizde indirim yaparız, yeter ki şeker üretimi devam etsin.”


Şeker fabrikaları için eylem

 

‘FABRİKALARI SATANLARI NASIL ANACAĞIZ’

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu fabrikaları kuranların bugün hayatta olmadıklarını belirterek, “Allah rahmet eylesin, diyoruz. Peki ya bu fabrikaları satanlara ne söyleyeceğiz Allah biliyor kul biliyor. “


Şeker fabrikaları için eylem

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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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