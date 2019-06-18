"Sebze üretimi 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Sebze üretimi 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı"
GeriEkonomi "Sebze üretimi 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

"Sebze üretimi 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Sebze üretimi 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı"

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Uygulanan politikalar ve verimlilikle birlikte toplam sebze üretiminde artış yaşandı. Elde edile ürün miktarı 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, uygulanan politikalar ve verimlilikle 2002'den bu yana toplam sebze üretiminde 5 milyon ton artış sağlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki sebze üretiminin sürekli artış gösterdiğine işaret edildi. Açıklamada, "Uygulanan politikalar ve verimlilikle toplam sebze üretiminde artış yaşandı. Elde edilen ürün miktarı 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı." denildi.

Sebze üretiminin ülkedeki tarımsal faaliyetler içerisindeki önemine değinilen açıklamada, "Üretim miktarı geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, 2002'de 25 milyon 823 bin 567 ton olan toplam sebze üretimi 2018'de 30 milyon 32 bin 827 tona ulaştı." bilgisine yer verildi.

Sebze üretiminde 2019 yılı beklentisinin ise 30 milyon 834 bin 882 ton olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, "Üretim miktarlarının 2019'da yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi." ifadesi kullanıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'na giden onunla karşılaştı! Test çalışmaları başladı
Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Perşembe yola çıkacak! Temmuz başında başlayacak
Bakan Selçuk: 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Türkiye'nin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak!