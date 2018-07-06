Savunmadan rekor ihracat
Pakistan’ın korvet ihalesini ASFAT kazandı. 4 korvet 7 yılda teslim edilecek. 1 milyar Euro’nun üzerindeki proje bedelini Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı olarak yorumladı.
PAKİSTAN Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda açtığı 4 adet korvet alım ihalesini, Türkiye kazandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ihalenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracatı olduğunu söyledi.
Türkiye, Pakistan’ın açtığı ihaleye Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ana yükleniciliğinde girdi. 1 milyar Euro bedelle kazanılan proje kapsamında Havelsan ve Aselsan iş ortaklığı kurdu. Aselsan, projenin donanım tarafında yer alırken, silah sensör tedariği gibi işleri yürütecek. Havelsan da komuta kontrol, savaş yönetim sistemi ve bütün silah sensörlerinin entegrasyonu kısmında yer alacak.
KARAKOL GÖREVİ
İkisi İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, diğer ikisi de Pakistan’da inşa edilecek gemilere Türk firmalarının geliştirdiği milli sistemler entegre edilecek. Pakistan’a Türkiye’den teknoloji transferinin de yapılacağı projenin 6 ile 7 yıl arasında sürmesi öngörülüyor. Açık denizlerde de kullanılabilen MİLGEM sınıfı 4 korvet, Pakistan karasularında karakol görevini yapabilecek şekilde dizayn edilecek. Hava, su üstü ve su altı olmak üzere her türlü tehdide karşı koyabilen korvetler, sualtına karşı kullanılacak silahlarla da donatılacak.
15 GÜN SULARDA
Pakistan tarafından satın alınacak 4 Milgem korvetinden 2’sinin İstanbul Tersanesi’nde diğer 2’sinin Karaçi’de inşa edilmesine karar verildi. İlk etapta İstanbul ve Karaçi’de inşa edilecek birer korvet 2023’te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024’te envantere girecek. Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek. Sunumda gemilere ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı. 99.56 metre uzunluğunda ve 14.42 metre genişliğindeki gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek. Savaşlarda aktif rol alabilme, istihbarat toplama, izleme ve arama-kurtarma gibi kabiliyetleri bulunan Milgem tipi korvetlerin mühendislik bilgilerinin paylaşımı ile mühendis eğitimi de anlaşmaya dahil edildi. Anlaşmayı Türkiye adına Yunus Emre Karaosmanoğlu, Pakistan adanı da Milli Savunma Bakanlığı Mühimmat Üretimi Genel Müdürü Tümgeneral Arşad Mahmut ve Karaçi Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ather Selim imzaladı.
HIZLI GİRİŞ YAPTIK
MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ihaleyi Türkiye’nin kazandığını temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ’da açıkladı. Pakistan’ın da bu anlaşmadan önemli kazanımlarının olacağını kaydeden Canikli, şunları söyledi: “Son derece etkili, kendi alanında son derece başarılı MİLGEM sınıfı korvet savaş gemisine sahip olacak, aynı zamanda proje tamamlandığında bu konudaki dizayn ve tasarım kabiliyetini Pakistan geliştirmiş olacaktır. Bu konuda da biz gereken her türlü desteği onlara vereceğiz. Türkiye MİLGEM sınıfı korvet savaş gemilerinde, bu alanda uluslararası piyasaya bu projeyle çok hızlı bir giriş yapmıştır. Türk savunma sanayisi bir şahlanma projesiyle karşı karşıyadır şu anda. Bu projeyi bundan sonraki büyümesine, gelişmesine büyük katkı sağlayacak bir proje olarak görüyoruz.”
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