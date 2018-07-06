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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
06.07.2018 - 00:45, Son Güncelleme:

Savunmadan rekor ihracat

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Savunmadan rekor ihracat

Pakistan’ın korvet ihalesini ASFAT kazandı. 4 korvet 7 yılda teslim edilecek. 1 milyar Euro’nun üzerindeki proje bedelini Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı olarak yorumladı.

PAKİSTAN Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda açtığı 4 adet korvet alım ihalesini, Türkiye kazandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ihalenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracatı olduğunu söyledi.

Türkiye, Pakistan’ın açtığı ihaleye Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ana yükleniciliğinde girdi. 1 milyar Euro bedelle kazanılan proje kapsamında Havelsan ve Aselsan iş ortaklığı kurdu. Aselsan, projenin donanım tarafında yer alırken, silah sensör tedariği gibi işleri yürütecek. Havelsan da komuta kontrol, savaş yönetim sistemi ve bütün silah sensörlerinin entegrasyonu kısmında yer alacak.

KARAKOL GÖREVİ

İkisi İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, diğer ikisi de Pakistan’da inşa edilecek gemilere Türk firmalarının geliştirdiği milli sistemler entegre edilecek. Pakistan’a Türkiye’den teknoloji transferinin de yapılacağı projenin 6 ile 7 yıl arasında sürmesi öngörülüyor. Açık denizlerde de kullanılabilen MİLGEM sınıfı 4 korvet, Pakistan karasularında karakol görevini yapabilecek şekilde dizayn edilecek. Hava, su üstü ve su altı olmak üzere her türlü tehdide karşı koyabilen korvetler, sualtına karşı kullanılacak silahlarla da donatılacak.

15 GÜN SULARDA

Pakistan tarafından satın alınacak 4 Milgem korvetinden 2’sinin İstanbul Tersanesi’nde diğer 2’sinin Karaçi’de inşa edilmesine karar verildi. İlk etapta İstanbul ve Karaçi’de inşa edilecek birer korvet 2023’te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024’te envantere girecek. Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek. Sunumda gemilere ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı. 99.56 metre uzunluğunda ve 14.42 metre genişliğindeki gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek. Savaşlarda aktif rol alabilme, istihbarat toplama, izleme ve arama-kurtarma gibi kabiliyetleri bulunan Milgem tipi korvetlerin mühendislik bilgilerinin paylaşımı ile mühendis eğitimi de anlaşmaya dahil edildi. Anlaşmayı Türkiye adına Yunus Emre Karaosmanoğlu, Pakistan adanı da Milli Savunma Bakanlığı Mühimmat Üretimi Genel Müdürü Tümgeneral Arşad Mahmut ve Karaçi Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ather Selim imzaladı.

HIZLI GİRİŞ YAPTIK

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ihaleyi Türkiye’nin kazandığını temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ’da açıkladı. Pakistan’ın da bu anlaşmadan önemli kazanımlarının olacağını kaydeden Canikli, şunları söyledi: “Son derece etkili, kendi alanında son derece başarılı MİLGEM sınıfı korvet savaş gemisine sahip olacak, aynı zamanda proje tamamlandığında bu konudaki dizayn ve tasarım kabiliyetini Pakistan geliştirmiş olacaktır. Bu konuda da biz gereken her türlü desteği onlara vereceğiz. Türkiye MİLGEM sınıfı korvet savaş gemilerinde, bu alanda uluslararası piyasaya bu projeyle çok hızlı bir giriş yapmıştır. Türk savunma sanayisi bir şahlanma projesiyle karşı karşıyadır şu anda. Bu projeyi bundan sonraki büyümesine, gelişmesine büyük katkı sağlayacak bir proje olarak görüyoruz.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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