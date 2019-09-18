Savunma Sanayi Fonu’na 8 ayda 11 milyar lira
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bütçeden yılın ilk sekiz ayında 11 milyar liralık kaynak aktarıldı.
Bütçe gerçekleşmelerine göre ağustosta Savunma Sanayi Fonu’na 1.9 milyar lira aktarıldı. Geçen yıl ağustosta aktarılan tutar 1.7 milyar liraydı. Geçen yıl ilk sekiz ayda ise aktarılan tutar 9.4 milyar liraydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bu yılın ocak ayında 916.1 milyon lira, şubatta 1 milyar 847 milyon lira, martta 1 milyar 845 milyon lira, nisanda 899.3 milyon lira, mayıs ayında 1 milyar 71 milyon lira, haziranda 1 milyar 724 milyon lira, temmuzda da 815.8 milyon lira bütçeden pay verildi. Ağustos ayında aktarılan 1 milyar 949 milyon lira ile birlikte yılın ilk sekiz aylık döneminde Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutar 11 milyar 70 milyon lira oldu. Geçen yıl Savunma Sanayi Fonu’na sekiz aylık dönemde aktarılan tutar 9 milyar 396 milyon liraydı. Böylece sekiz aylık dönemde Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutar yüzde 18 artmış oldu.
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