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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe Karanfil
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Savunma Sanayi Fonu’na 8 ayda 11 milyar lira

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Savunma Sanayi Fonu’na 8 ayda 11 milyar lira

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bütçeden yılın ilk sekiz ayında 11 milyar liralık kaynak aktarıldı.

Bütçe gerçekleşmelerine göre ağustosta Savunma Sanayi Fonu’na 1.9 milyar lira aktarıldı. Geçen yıl ağustosta aktarılan tutar 1.7 milyar liraydı. Geçen yıl ilk sekiz ayda ise aktarılan tutar 9.4 milyar liraydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na bu yılın ocak ayında 916.1 milyon lira, şubatta 1 milyar 847 milyon lira, martta 1 milyar 845 milyon lira, nisanda 899.3 milyon lira, mayıs ayında 1 milyar 71 milyon lira, haziranda 1 milyar 724 milyon lira, temmuzda da 815.8 milyon lira bütçeden pay verildi. Ağustos ayında aktarılan 1 milyar 949 milyon lira ile birlikte yılın ilk sekiz aylık döneminde Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutar 11 milyar 70 milyon lira oldu. Geçen yıl Savunma Sanayi Fonu’na sekiz aylık dönemde aktarılan tutar 9 milyar 396 milyon liraydı. Böylece sekiz aylık dönemde Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutar yüzde 18 artmış oldu.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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