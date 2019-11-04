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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Saudi Aramco'nun ilk halka arzı aralıkta başlıyor

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Saudi Aramco'nun ilk halka arzı aralıkta başlıyor

İlk halka arzı gelecek ay gerçekleştirilecek şirketin piyasa değerinin 1,5-2 trilyon dolar olması bekleniyor.

Son üç yıldır çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ilk halka arzı (IPO) için gerekli onay dün verilirken, söz konusu IPO Suudi borsası Tadawul'da 11 Aralık'ta yapılacak.

IPO için yatırımcılara yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun 10 Kasım'da yayımlanması planlanırken, hisse fiyatlamasının 17 Kasım'da başlaması ve 4 Aralık'ta Aramco'nun hisse başına nihai fiyatının duyurulması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun yüzde 5'inin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.

Analistler ise 11 Aralık'ta Suudi borsası Tadawul'da yapılacak IPO'nun ardından, Aramco'nun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolar olmasını bekliyor.
Söz konusu miktarın bugünkü piyasa değeri 1,14 trilyon dolar olan Apple, 1,1 trilyon dolar olan Microsoft, 878 milyar dolar olan Alphabet ve 294 milyar dolar olan ExxonMobil gibi teknoloji ve enerji şirketlerinin değerlerini geçmesi öngörülüyor.

Dünyadaki her 8 varil petrolün 1 varili Saudi Aramco tarafından üretilirken, şirketin geçen yıl elde ettiği 111 milyar dolarlık net kar, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet, Apple ve ExxonMobil'in 2018'deki toplam net karını geride bıraktı.

RİSKLER VE ENDİŞELER

Aramco'nun IPO'sunun gerçekleşmesi için ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley çalışmalarını sürdürürken, şirketin öncelikle yüzde 1-2'lik kısmının Tadawul'da arz edilmesi ve Suudi borsasına yabancı yatırımcıların çekilmesi planlanıyor.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesindeki varlıklı şirketlere ve vatandaşlara Aramco hisselerini satın alma çağrısında bulunurken, yatırımcı talebine bağlı olarak 2021'de hisselerin yüzde 3-4'lük kısmının ise Tokyo, Hong Kong, Londra veya New York borsalarına arz edilmesi isteniyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla (Brexit) ile ilgili belirsizlikler ve ABD Kongresinin 11 Eylül saldırıları mağdurlarıyla ailelerinin Suudi hükümetine dava açmasına izin vermesi, Londra ve New York borsalarında Aramco'nun IPO'larının gerçekleşmesiyle ilgili en büyük engeller olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra, Aramco'nun Suudi kraliyet ailesine çok yakın olması yönetim yapısıyla ilgili endişeleri beraberinde getiriyor. Aramco'nun Suudi Arabistan'da kalan petrol rezervleri hakkında bilgileri paylaşmaması da şeffaflık konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Aramco'ya 14 Eylül'de düzenlenen saldırı sonucunda ülkenin petrol üretiminde oluşan kesinti, küresel petrol arzının yüzde 6'sını etkilemiş ve petrol fiyatlarında sert artışa neden olmuştu.

Geçen yıl, ABD ve Çin'in ardından dünyada en çok savunma harcaması yapan Suudi Arabistan'ın en değerli şirketi Aramco'nun güvenliği de yatırımcıları endişelendiren konuların başında geliyor.

Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle Aramco'nun IPO süreci son 3 yıldır "yılan hikayesi"ne dönerken, Veliaht Prens Muhammed bin Selman IPO'dan elde edilecek gelirlerle petrol ihracatına bağlı ülkesinin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

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