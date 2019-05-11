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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
11.05.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Sason’da yılın ilk çilek hasadı başladı  

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Sason’da yılın ilk çilek hasadı başladı  

Batman’ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 70 hibeyle ekilen çilek tarlalarında yılın ilk hasadı yapıldı.  

Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile ilçede ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaştırılan Sason çileği ilk mahsulünün hasadına başlanmasıyla tezgahlarda satışına başlandı. İlçede organik olarak yetiştirilen rengiyle göze hitap eden, kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tezgahlarda şuanda 1 kilogramı 7 TL’den, kasa halinde ise 25 TL’den satılıyor. Özellikle Batman yolu üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında olan Sason çileğinin, 8 ay boyunca üretimi devam etmesi bekleniyor. Kış ayları ve ilkbahardaki yağışların şiddetli geçmesinin ardından gecikmeli olarak ilk mahsullerini aldıklarını belirten çilek yetiştiricilerinden Hidayet Erdem, "İlk hasadımız olduğu için şimdilik 1 kilogramını 7 TL’den satıyoruz. Daha sonra mahsulümüz artığında zamanla fiyatını daha aşağıya çekeceğiz. Şimdilik çileği bölgemiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanda mahsulün artmasıyla yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. Burası Sason ilçesine bağlı Demetevler köyü. Bu köy daha önce tütün ekimiyle uğraşıyordu. Şimdi ise çilek yetiştiriciliği ile uğraşıyoruz. Sason’da bu bölgede, Batman istikametindeki bütün köylerde çilek yetiştiriciliği ile uğraşılıyor. Daha önceki yıllarda 1 Mayısta çilek hasadı başlardı. Bu yıl yağışlardan dolayı çilek hasadı geç başladı. Ayrıca aşırı yağışlar ile beraber çileklerde hastalıklarda oluştu. Ürünümüzde geç çıktı. Daha önce tütüne alternatif olarak bu bölgede deneme amacıyla çilek üretimine başladık. Birkaç ailenin denemesi sonucunda yüksek kar getirmesi ve devletin yüzde 70, yüzde 80 hibe sağlamasının ardından bölgede çilek üreticiliğini yaygınlaştırdık. Şimdilik sadece yurt içinde satış yapıyoruz. İlerleyen zamanda yurt dışına göndermeyi hedefliyoruz. Köylerimizde soğuk hava depoları olmadığı için uzun süre muhafaza edemiyoruz. Soğuk hava depoları yapılırsa üretimi daha da artırabiliriz” dedi. 

Organik çilek yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Faysal Erdem’de “İlk etapta ilçede Çilekli köyünde çilek ekimine başlandı. Bizlerde verimli olduğunu gördük ve ekmeye başladık. Çileğin iyi yönleri çoktur fakat hastalıklar yüzünden zorlukları da var. Biz organik çilek yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha önce tütün ekiyorduk. Tütün yasaklandıktan sonra çilek üretimine geçtik. Çileğin zorluğu var ama güzellikleri de çok. En azından kendi tarlalarımızda kendi işimizde çalışıyoruz” dedi.

 

 
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