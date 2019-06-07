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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Şarköy'den 7 ülkeye ihraç ediliyor

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Şarköy'den 7 ülkeye ihraç ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Ganos Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetiştirilen ada çayı 7 ülkeye ihraç ediliyor.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetiştirilen ada çayı İzmir'deki çay fabrikasında işlemden geçirildikten sonra 7 ülkeye satılıyor.

Gaziköy Mahallesi'nde yetiştirilen organik ada çayı, toplandıktan sonra kurutulup çuvallara konuluyor. İzmir'deki fabrikada işlemden geçirilen çay, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, AA muhabirine, müdürlük olarak dört yıl önce bakanlık desteğiyle Gaziköy Mahallesi sakinlerine dağıtılan ada çayı fidelerinin, ekonomik verim çağına geldiğini söyledi.

Gaziköy Mahallesi'nde ada çayı yetiştiriciliğini yaygınlaşmasının vatandaşlara da yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden Sarıkoca, "2016 yılında bakanlığımızın desteğiyle yaptığımız çalışmalar sonrasında buradaki üreticilerimize ada çayı fidesi dağıttık. Müdürlük olarak fidelerin dikiminden hasadına kadar bütün aşamaları takip ettik. Mahalleliler ormandan ada çayı toplayıp satmaya çalışıyordu. Bu işi daha düzenli hale getirmek istedik. Mahallede boş arazileri tespit ederek. Ekim yapıldı ve şimdi üreticilerimiz senede iki kere ada çayı hasadı yapıyor." dedi.

Ada çayının Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Sarıkoca, "Yaklaşık 300 dekar alanda ada çayı çalışması yaptık ve şu anda üreticilerimizin hepsi durumundan memnun" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ali Altıntaş da ada çayının kendileri için yeni bir gelir kapısı olduğunu söyledi. Üreticilere kilogramına göre 6-7 lira ödeme yapıldığını anlatan Altıntaş, "Son üç yılda ada çayından elde edilen gelir miktarı 600 bin lirayı geçti. Yıllardır ormanda topladığımız ada çayını tarlalarımıza da ekip bunu ihracat olarak değerlendiriyoruz. Çiftçiler de hiçbir masrafı, hiçbir girdisi olmadığı için gelirden memnun." dedi.

"HEPİMİZ İŞİMİZDEN MEMNUNUZ"

Ada çayı üreticisi Taner Ava ise 3 yıl önce ada çayı yetiştiriciliğine başladığını, yılda 22 bin lira kazandığını söyledi.  Necmiye Orman da çayların hiç bir ilaç kullanmadan tamamen doğal bir şekilde yetiştirildiğini belirtti. 

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