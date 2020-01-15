Sanayide çarklar hızlanıyor



Sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1, bir önceki aya göre ise yüzde 0.7 oranında artış gösterdi. Piyasada kasım ayındaki bu gerçekleşmenin ardından aralık ayında sanayi üretimi artışının yüzde 6-7 bandında olabileceği bekleniyor. Son çeyrek büyümenin de yüzde 5 civarında gelebileceği ihtimaliyle piyasada 2019 yılının pozitif büyüme ile kapatılabileceği tahmin ediliyor.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre 2019 kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı aylık bazda yüzde 3.1 daralırken, yıllık bazda yüzde 7.2 arttı. İmalat sanayinde aylık bazda yüzde 1.1 artış olurken, yıllık bazda yüzde 5.3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü aylık bazda yüzde 2.2 daralırken, yıllık bazda da yüzde 1.2 daralma oldu. Aylık bazda sermaye malı yüzde 2.4, dayanıksız tüketim malı yüzde 0.6 ve ara malı yüzde 0.5 oranında artarken; dayanıklı tüketim malı yüzde 1 ve enerji yüzde 0.7 oranında daraldı. İlgili kalemlerdeki yıllık değişimlere bakıldığında ise, sermaye malı yüzde 7.5, enerji yüzde 7.2, ara malı yüzde 6.7 ve dayanıksız tüketim malı yüzde 5.2 artarken, dayanıklı tüketim malı yüzde 13.1 oranında daraldı.



YÜKSEK TEKNOLOJİ



Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayiye bakıldığında orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimdeki artış dikkat çekti. Orta yüksek teknoloji yoğunluklu üretim yüzde 7 arttı ve 1.5 puanlık katkı sağladı. Yüksek teknolojili üretim ise yüzde 17.8 arttı ve 0.6 puanlık katkı verdi. Aylık bazda ise orta yüksek teknoloji yoğunluklu üretim yüzde 1.4, yüksek teknolojili üretim ise yüzde 6.8 arttı.



Sanayi üretimine en fazla etkiyi yapan imalat sanayindeki artış özellikle tekstil, giyim, fabrikasyon metal ürünlerinin imalatı ile ihracatçı sektörler yaptı. Tekstilde yüzde 9.9, giyimde yüzde 13.8, kimyada ise yüzde 12.7 üretim artışı oldu. Sanayi üretiminde Ağustos 2018’den beri yıllık olarak sürekli daralan diğer metalik mineral ürünleri imalatında yüzde 1.5’lik artış oldu. Bu grup inşaat sektörüne malzeme sağlayan üretimler yapıyor.