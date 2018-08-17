Sanayi Bakanı Varank 16 maddelik destek paketi açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Buna göre, KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geliyor. Destek paketine göre ayrıca, yatırım ve teşvik belgesi başvuru ücreti kalkıyor.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
*Paket ile yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçeye ilave yük getirilmeyecek
*Paket parasal genişlemeye yol açmayacak ve sıkı maliye politikalarına uyumlu
*Paketle KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme gelecek
*AR-GE desteklerine kur farkı ayarı ve 2,739 ithal ürüne yerlileştirme öngörülüyor
300 BİN LİRALIK İHRACAT DESTEĞİ
*Dış pazarlara açılan KOBİ'lere 300,000 TL ihracat desteği; kalkınma ajansları aracılığıyla 500 milyon TL’lik destek sağlanacak
*Kalkınma ajanslarıyla 1500 projeye 500 milyon lira, teknoloji geliştirme bölgelerine de 100 milyon lira destek sağlanacak.
*KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme gelecek, Ar-Ge desteklerine kur farkı ayarı yapılacak.
*Teknogirişimcilere desteğin üst sınırı 200 bin TL'ye yükseltildi
KAPSAM GENİŞLETİLECEK
*OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişleyecek, yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.
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