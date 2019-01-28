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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Sahte Harvard’a tazminat cezası!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
'Sahte Harvard’a tazminat cezası!

Dünyanın en itibarlı üniversitelerinden Harvard’ın ismini kullanarak, dil okulu ve özel okul bayiliği veren Halil Çil tazminat ödedi. Türkiye’de isimlerinin izinsiz kullanıldığı ihbari bilgisi üzerine harekete geçen Harvard Üniversitesi avukatları, Antalya’da bulunan iki şirket ile bu şirketlerin sahibine dava açtı. Mahkeme üniversiteyi haklı buldu; tazminat ödenmesi, Harvard isminin kullanılmaması, sitelerin ve basılan ürünlerin toplatılmasına hükmetti.

1636 YILINDA ABD’de kurulan Harvard Üniversitesi “Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri 2018” araştırmasında ilk sırada yer alıyor. Antalya merkezli Birleşik Markalar Danışmanlık Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Restoran şirketi, Harvard Publishers Yayıncılık Eğitim Ve Patent Danışmanlığı ile bu şirketlerin sahibi HalilSahte Harvard’a tazminat cezası
Çil, Harvard Üniversitesi’nin ismini kullanarak, dil okulu ve özel okul bayiliği verdi. ABD’li Harvard Üniversitesi’nin avukatları bu izinsiz kullanımı fark edince mahkemeye başvurdu. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme kullanılan belgelerin geçerli olmadığının tespit edildiğini vurguladı ve tazminata hükmetti. Çil, Harvard’a 20 bin TL manevi, 50 bin TL’de maddi tazminat ödedi.

ADIMIZ KULLANILMASIN
Harvard’ın dava dilekçesinde şu noktalara dikkat çekildi: “Harvard çok tanınmış ve prestijli bir marka. Harvard, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) nezdinde de tescilli. Davalı taraf Harvard adını kullanarak, çeşitli firmalara bayilik veriyor. Herhangi bir marka tescilleri veya bizim tarafımızdan verilmiş bir izinleri yok. Haksız gelir elde ediliyor. ‘Harvard Publishers’ ismi altında yayınlar yapıldı. Davalı şirketin unvanında yer alan Harvard ibaresi çıkarılsın. Harvard adı kullanılarak açılan sitelere erişim engeli verilsin; ürünler için de toplatma kararı verilsin.” Dava dilekçesinde Harvard’a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi, 150 bin TL de itibarın zarara uğratılması nedeni ile tazminat ödenmesi talep edildi.

Sahte Harvard’a tazminat cezası

HAKSIZ REKABET YOK
Davalılar ise kendilerini şöyle savundu: “Harvard bir yer adı. Massachusetts’te bir bölge adı... Dünya üzerinde adı Harvard olan pek çok sokak cadde ve meydan var. Harvard ibaresini, sahip olunan İngiliz menşeli şirketin sahip olduğu lisans kapsamında kullanıyoruz. Haksız bir kullanım yok. Harvard kelimesinin, marka hukuku anlamında tekel oluşturacak şekilde verilip verilemeyeceği de tartışmalı. Haksız rekabet şartları bulunmuyor; haksız rekabetin gerçekleşmesi de imkansız. Davanın reddine karar verilsin.”

MEB: TÜKETİCİ ALDANIR
Dava dosyasına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da müdahil oldu. Bakanlık ilgili mevzuat kapsamında, yabancı ve milletlerarası okullar haricinde, özel eğitim kurumlarına Türkçe olmayan adlar verilemeyeceğini ve Harvard ismini kullanan bir okulun MEB’ten alınmış yasal bir kurum açma izni bulunamayacağını kaydetti. Bakanlık ayrıca bu ismin kullanılmasının tüketiciyi aldatıcı nitelikte olacağını vurguladı. Mahkeme, 20 bin TL manevi 53 bin TL de maddi tazminat ödemesine, Harvard ismiyle açılan sitelerin engellenmesine ve bu isimle basılan tüm ürünlerin toplatılması ile Harvard isminin kullanılmasının yasaklanmasına kararı verdi. Davalı, temyiz etmeyince, karar kesinleşti. 

Sahte Harvard’a tazminat cezası

LİSANS BELGESİ GEÇERLİ DEĞİL
MAHKEME tüm belgeleri değerlendirerek şu kararı aldı: “Davalı, kullanımın lisansa dayalı olduğunu iddia ediyor. Lisans veren Harvard P. K.’yi temsilen Tolga P. tarafından imzalanan lisans sözleşmesi incelendi. Harvard P. K. yetkilileri bu sözleşmeyi imzalamadıklarını, lisans veren sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan Tolga P. isimli kişiyi tanımadıklarını Harvard Publishers UK Ltd. adlı şirketten haberdar olmadıklarını belirtti. Davalılar vekili de 8 Ekim 2016 tarihli dilekçesinde, bu kez, tüm çabalara rağmen Tolga P.’ye ulaşamadıklarını ve P. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Lisans sözleşmesinin sağlamlığı konusunda mahkememizde ciddi şüphe bulunuyor. Belgenin geçerli olmadığı bilirkişi raporu ile de tespit edildi. Dolayısı ile davalı savunmasının bir temelinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Davalı basiretli tacir gibi davranmadı. Davacı markası dünya çapında çok tanınmış bir marka... Davalıların bir lisans sözleşmesi imzalarken daha özenli hareket etmeleri hayatın olağan akışı gereğidir.”

SAHTECİLİK YAPTIĞIMIZ ANLAMINA GELMEZ
AYNI zamanda yabancı dil okullarının ağırlıklı üyesi olduğu Markalar Birliği Başkanı da olan Halil Çil, Hürriyet’te şunları söyledi: “Doğru, Harvard hakkımızda böyle bir dava açtı ve biz kaybettik. Tabii, davayı kaybetmemiz bizim sahtecilik yaptığımız anlamına gelmez. Harvard ismini, İngiltere menşeili şirketi satın alarak kullandık. Mahkemenin kararı harfiyen yerine getirildi. Bu tür davalar normaldir. Bizim de açtığımız davalar oluyor. Ancak, esas olan mahkemenin ne dediğidir. Bu davada da biz karara uyduk ve tazminatı ödedik.” Çil, "Harvard" adı ile açılan herhangi bir okulun ise olmadığını öne sürerek "MEB, tam bunlar açılırken kanun çıkardı; yabancı tüm isimleri yasakladı ve onay vermedi. Bu yüzden Harvard ismiyle açılamadılar" dedi.

Sahte Harvard’a tazminat cezası

BAYİLİK BİLE VERMİŞLER
HARVARD Üniversitesi vekili ve Deriş Avukatlık Ortaklığı’ndan Avukat Okan Çan ise “Davalılar, müvekkilimizin çok tanınmış markasının okullar üzerinde kullanımıyla ilgili izinsiz bir franchising faaliyetine girişmişlerdi. Davalılar ayrıca TPE nezdinde itirazlarımız sonucunda ret edilen çok sayıda Harvard ibareli marka başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme kararıyla müvekkilimizin tanınmış Harvard markasının ihlaline son verilmesi oldukça önemli” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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