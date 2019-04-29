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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

"Sahte dekont" ile dolandırıcılık

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"Sahte dekont" ile dolandırıcılık

İstanbul'da internet üzerinden aracını satan vatandaşlarla anlaştıktan sonra hazırladıkları sahte EFT dekontunu göstererek noterde işlem yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 26 vatandaşın şikayeti üzerine internetten araç satışı yapan vatandaşları hazırladıkları sahte EFT belgeleriyle dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul, Samsun, Erzurum, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin internet üzerinden araçlarını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduktan sonra kiraladıkları ofislerde kendilerini galerici olarak tanıtıp burada pazarlık yaptıkları ve satışa ikna ettikleri mağdurları mesai saati bitimine yakın bir sürede notere götürdükleri belirtildi.

Düzenledikleri sahte EFT dekontuyla mağdurlara, paranın ertesi gün hesaba geçebileceğini söyleyerek ikna eden şüphelilerin, söz konusu araçların devirlerini iş birliği yaptıkları kişilere verdikleri öğrenildi.

"CUMAYA GEÇ KALDIK DİYEREK DOLANDIRILDI"

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek aracını teslim alan mağdurlardan Avni Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arabamı internet sitesine koydum, dolandırıcılar benimle irtibata geçtiler. Ofislerine gidip anlaştık. Daha sonra notere gittik. Bana sahte dekont gösterip paranın hesabıma yattığını söylediler, imzayı attım. Araçlarını satmak isteyenler, araç bedelini hesaplarında görmeden noterde imza falan atmasın." dedi.

Dolandırıcıların noterde satış esnasında özellikle vatandaşları zor durumda bırakacak zamanlarda çağırdıklarını anlatan Yılmaz, "Beni 'cumaya geç kaldık, cumaya 5 dakika var' diye kandırdılar. Cumaya yetişmek için imzayı attım." diye konuştu.

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