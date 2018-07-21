Sağlık Bakanlığı duyurdu: O reklamlara yasak geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
21.07.2018 - 00:25, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı duyurdu: O reklamlara yasak geliyor!

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Sağlık Bakanlığı duyurdu: O reklamlara yasak geliyor!

SAĞLIK Bakanlığı, etiketlerinde, “trans yağ asidi yoktur” uyarısı bulunmayan çikolata, şeker, gofretler, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları kola, dondurma, dondurulmuş yoğurt, buzlu şekerlemeler gibi yiyeceklerin reklamlarının yasaklanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, daha önce RTÜK’ün çalıştığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan yiyeceklere ve içeceklere reklam yasaklarıyla ilgili Bilim Kurulu’nu devreye soktu. Bilim Kurulu “Çocuklara Yönelik Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalar ve İçecekler İle İlgili Reklamlar İçin Besin Profili Modeli Kullanım Rehberi” hazırladı. Rehberde reklamına izin verilmeyen ve şartlı izin verilen yiyeceklerin listesi yayınlandı. Buna göre, reklamına izin verilmeyen ürünler kırmızı renkle ifade edilecek. Rehberdeki ayrıntılar şöyle:

DONDURMA DA VAR

“Reklamına izin verilmeyecek yiyecek ve içecek listesi: (Ambalajında ya da etiketinde ‘Trans Yağ Asidi yoktur’ uyarısı bulunmayan ürünlerin reklamı yapılamayacak.) Bunlar çikolata ve kakao içeren diğer ürünler, beyaz çikolata, jöle, şekerlemeler, kaynatılmış tatlılar, şekerli sakızlar, karameller, likörlü tatlılar, sürülebilir çikolata ve diğer tatlı soslar, fındık, fıstık badem ezmeleri, tahıllı, granüllü, müsli barlar, pastane ürünleri, kruvasan, kurabiyeler, bisküviler, pandispanya kekler, yaş pastalar, waffle, meyveli paylar, tatlı poğaça ve çörekler, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, lokma benzeri tatlılar, baklavalar, tüm cipsler ve gevrek çerezler, meyve ve sebze suları, konsantreden oluşan meyve ve sebze suları, sütlü ve meyveli karışımlar, enerji içecekleri, kolalı içecekler, limonata, portakallı içecekler diğer alkolsüz içecekler, dondurma, dondurulmuş yoğurt, buzlu şekerlemeler, sorbeler.”

MAYONEZE ŞARTLI İZİN

Reklamına belirli kriterlere uyulması halinde izin verilecek gıda ve içecekler: (Belirlenen oranlardan fazla eklenmiş tuz, şeker, tatlandırıcı, yağ oranlarını aşmama kaydıyla) Patlamış mısır ve mısır gevreği, taneler (kuruyemiş) fındık ve karışık fındıklar tuzlu bisküvi, krakerler, pirinç-mısır-hamur ya da patatesten yapılmış diğer atıştırmalıklar. Tatlandırılmış sütler, badem, soya, pirinç, yulaf sütleri, yulaf ezmesi, mısır gevreği, çikolatalı kahvaltılı gevrekler, müsli, yoğurtlar, yağlı sütler, aromalı kremalar, fermente sütler ve içilebilen yoğurtlar, peynir bazlı ve diğer diğer yoğurt muadilleri, ilave katkılar içeren yoğurt ürünleri, peynirler, pizzalar, lazanya ve soslu diğer makarnalar, yemeye hazır sandviçler, çorbalar, tereyağı, margarinler, bitkisel sıvı yağlar, sıradan ekmekler, kuru ekmekler, galeta ve tost ekmekleri, sosis, salam, jambon, pastırma, sucuk, tavuk parçaları, reçel, turşu, domates ketçabı, mayonez, hardal.”

 

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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