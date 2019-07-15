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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sağlığımıza 91.5 milyar

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Sağlığımıza 91.5 milyar

2018 yılında SGK’nın sağlık giderleri 91.5 milyar liraya yükseldi. İlaç harcamaları yüzde 23.1’lik artışla 30 milyar 989 milyon TL’ye, tedavi harcamaları ise yüzde 15.3’lük artışla 59 milyar 92 milyon TL’ye ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI raporuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık giderleri geçen yıl 91.5 milyar lira oldu. Bu tutarın 59 milyarını tedavi, 31 milyarını ilaç, 339 milyon lirasını reçete giderleri oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, SGK sağlık giderleri, 2018 yılında toplam 91 milyar 566 milyon TL oldu. Bu tutarın, 59 milyar 92 milyon TL’si tedavi giderlerinden, 30 milyar 989 milyon TL’si ilaç giderlerinden, 339 milyon TL’si reçete hizmet bedelinden, 1 milyar 146 milyon TL’si ise diğer harcamalardan oluştu.

339 MİLYON REÇETE PARASI

2017 yılı ile karşılaştırıldığında 2018 yılında, ilaç harcamaları yüzde 23,1’lik artış göstererek 30 milyar 989 milyon TL’ye, tedavi harcamaları ise yüzde 15,3’lük artış göstererek 59 milyar 92 milyon TL’ye yükseldi. Eczanelere ödenen reçete hizmet bedeli, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 8,3’lük artış göstererek 339 milyon TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki yatırım tahsislerinden en büyük payı yüzde yüzde 10,7 ile sağlık hizmetleri aldı. Rapora göre sağlık sektöründe, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere 8,5 milyar TL tahsis edildi.

ONARIM GİDERİ 4.9 MİLYAR

2018 yılında 68 milyar 794 milyon TL ödenek öngörülmüşken ödenek eklemeleri ile birlikte toplam bütçe ödeneği 104 milyar 325 milyon TL oldu. Bu ödenekten yapılan bütçe gideri 88 milyar 324 milyon TL olarak gerçekleşti. Sermaye giderlerinin öngörülen ödeneğin üzerinde gerçekleşmesinin en önemli nedenleri arasında; gayrimenkul sermaye üretim giderleri, gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması yer aldı. Devlette geçtiğimiz yıl gayrimenkul alımları ve kamulaştırma için 7,2 milyar TL, büyük onarım giderleri için 4.9 milyar TL para harcandı.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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