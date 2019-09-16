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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.09.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı.

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı. AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, dün Türkiye'de toplam 699 bin 610 megavatsaatlik elektrik üretimi yapıldı.

İthal kömür ve linyit santrallerinden sonra en fazla elektrik üretimi rüzgar santrallerinde gerçekleşti. Dün, ithal kömür santrallerinde 157 bin 857 megavatsaat, linyit santrallerinde ise 144 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi.

Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı. Ayrıca Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 19'a ulaştı. Rüzgar santralleri, barajlı hidroelektrik ve akarsu gibi önemli kaynakları geride bıraktı.

Türkiye'de en son rüzgardan elektrik üretiminde 26 Eylül 2018'de günlük bazda 130 bin 770 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

RÜZGARDA KURULU GÜÇ ARTIYOR

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü 7 bin 270 megavat seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de 2005'te yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kanunu sonrasında gelişmeye başlayan rüzgar enerjisi sektörü, son 5 yılda her yıl yüzde 25-30 büyüme kaydetti. 

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