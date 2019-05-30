Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı.
Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.
YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.
Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
- Eze İnşaat AŞ
- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
- Res Anatolia Holding AŞ
- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ
- Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ
- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ
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