Rusya'ya 39.4 milyar dolar borçları var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'ya 39.4 milyar dolar borçları var!
GeriEkonomi Rusya'ya 39.4 milyar dolar borçları var!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.08.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Rusya'ya 39.4 milyar dolar borçları var!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'ya 39.4 milyar dolar borçları var!

Rusya’ya en çok mali borcu bulunan üç ülkenin Belarus, Ukrayna ve Venezuela olduğu bildirildi.

Rus RBK gazetesinin çeşitli hükümet kaynaklarından derlediği bilgilere göre, toplam 17 ülkenin Rusya’ya 39,4 milyar dolarlık borcu bulunuyor. 
Toplam 7,55 milyar dolarlık borcuyla Belarus, Rusya’ya en çok borcu bulunan ülke konumundayken, Ukrayna 3,7 milyar dolarlık borcuyla ikinci, Venezuela ise 3,5 milyar dolarlık borcuyla üçüncü sırada yer alıyor. 

Belarus’un Rusya’ya borcu 2012’den bu yana yaklaşık iki kat artarken, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Belarus’un borcunun tekrar yapılandırılmayacağını bildirmişti. 

Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın açıkladığı borç miktarını kabul etmezken, 1990’lu yılların başında ithal edilen Rus gazı nedeniyle Rusya’ya yaklaşık 600 milyon dolarlık borcun bulunduğunu savunuyor. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında yaptığı açıklamada, Venezuela’nın Rusya’ya yönelik borcunun 3,5 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Söz konusu borç miktarının iki ülke arasında 2011’den bu yana yapılan silah anlaşmasından bu yana artığına işaret ediliyor. 

Rusya’ya en çok borcu bulunan ülkeler listesinde söz konusu üç ülkenin ardından 3,2 milyar dolarlık borcuyla Küba ve 2 milyar dolarlık borcuyla Bangladeş geliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
ÖTV'den yararlandılar! Çok ucuza almışlardı, milyon liralara satıyorlar
Sabiha Gökçeni bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı
Telefonuna mesaj geldi, postaneye gitti! 99 lira yatırdı ve...
Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon lira katkı