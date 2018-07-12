Rusya ve Ortadoğu'ya "Çığşar" kirazı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya ve Ortadoğu'ya "Çığşar" kirazı
GeriEkonomi Rusya ve Ortadoğu'ya "Çığşar" kirazı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
12.07.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Rusya ve Ortadoğu'ya "Çığşar" kirazı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya ve Ortadoğu'ya "Çığşar" kirazı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

YÜKSELTİSİ ve doğal florası nedeniyle Türkiye'de son kiraz hasadının yapıldığı mahalledeki hasatta yaklaşık 2 bin işçi çalışıyor. 

Hasadı yapılan kirazlar, ihracatçılar tarafından tırlarla Rusya ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor. 

Çığşar Mahalle Muhtarı Erbay Erkek, AA muhabirine, yüksek rakımdaki 6 bin dönümlük alanda yetişen kirazlara olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. 

Çığşar kirazının özellikle ihraç edildiği için iç piyasada tüketiminin az olduğunu dile getiren Erkek, kirazların, iriliği, etli olması ve aromasıyla ilgi odağı olduğunu belirtti. 

Erkek, kirazların bu yıl Rusya ve Ortadoğu'ya ihraç edildiğini dile getirerek, "Kirazlarımızı daha önce Avrupa ülkelerine ihraç ediyorduk. Şimdi ise Rusya ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyoruz. Daha önceki yıllarda İngiltere'ye göndermiş olduğumuz kirazlar kraliyet ailesince tercih edilmekteydi." dedi. 

Andırın Kiraz Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Tuğrul Çiğşar da Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını ifade ederek, "Yollarla ilgili sıkıntımız var. Tırlar buralara gelmekte zorlanıyor. Bir gelen ihracatçı bir daha gelmiyor. Biz burada binlerce tonluk ihracat yapıyoruz. Yollarımızın sorunu çözülüp sulu seçme tesisimiz de kurulduğu zaman, ihracat anlamında sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum." diye konuştu. 

İhracatçı Hüseyin Durmaz da Çığşar kirazlarının kalitesinin yurt dışında bilindiğine dikkati çekerek, "Biz daha önce Çığşar'dan kraliyet ailesine bile kiraz gönderdik. Dünyanın bir numaralı kirazı diye ürün ihraç ettik. Buranın kirazları her zaman iyi oluyor. Bu sene bu kirazları Rusya ve Ortadoğu'ya yönlendiriyoruz. Biz buradan kiraz alıp ihraç etmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı. 



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte İngiliz hükümetinin yol haritası

85 ülkeden 200 alım heyetini ağırladılar

"Türkiye ile ticaret hacmimiz 30 milyon dolar olacak"

İncirin ihracat yolculuğu başlıyor