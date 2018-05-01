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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.05.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Rusya ile uçak krizi öncesine resmen döndük...

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya ile uçak krizi öncesine resmen döndük...

Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde sorunlar 2015 Kasım ayında vurulan uçak kriziyle başlamıştı.Bugün itibariyle Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatı başladı.

RUSYA Tarım Ürünleri Denetim Kurumu “Rosselhoznadzor”, geçen hafta verdiği sözü yerine getirerek Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatını bugün itibarıyla serbest bıraktı. Böylece daha önce sadece 20 imtiyazlı firma yerine şimdi isteyen her Türk tarım şirketi Rusya’ya domates ihraç edebilecek. Rusya’nın domates ithalatıyla ilgili getirdiği tek çekince ise domates güvesinin yaygın olduğu Türkiye illerinden alım yapılmayacak olması.

SINIRDA DENETÇİ
Rusya’ya domates ihracatında ayrıca yeni, daha şeffaf kurallar da geliyor. Rusya ile Türkiye arasında çalışma heyetlerinin belirlediği yeni uygulamaya göre Rusya’ya gönderilen tarım ürünlerinde haşere olup olmadığı sınır geçiş noktalarında oluşturulacak ortak denetçiler tarafından kontrol edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde Türk tarım ürünü ihracatçıları çoğu zaman Rus tarafının gümrüklerde haşere denetimi konusunda istediği şekilde hüküm verdiği şikayetlerinde bulunuyordu. Ortak Rus-Türk müfettişleri sayesinde bu tür mağduriyetlerin ve rüşvet kapısının da kapanması hedefleniyor.

50 BİN KOTA KALIYOR
Türkiye’den isteyen firmanın Rusya’ya domates satışı yapması Rus tarafının daha önce belirlenen yılda 50 bin ton kota içerisinde gerçekleşecek. 2017 yılı Kasım ayından günümüze Türkiye’den Rusya’ya 17 bin ton domates satışı yapıldığı göz önünde bulundurulduğu için kotanın yıl sonuna kadar tüm ihracatçılar için yeterli olacağı Rus kurumu tarafından vurgulanmakta.
Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde sorunlar 2015 Kasım ayında vurulan uçak kriziyle başlamıştı. 1 Ocak 2016 tarihinde itibaren Rusya yönetimi Türkiye’den tüm tarım ürünleri alımını yasaklamıştı. 2016 ve 2017 yıllarında ilişkileri normalleştirme müzakereli sonunda 1 Kasım 2017 tarihinde Türk domatesine kısıtlı firmalar bazında vize çıkmıştı. Rusya’nın şimdiki 1 Mayıs kararıyla tarım ürünleri ihracatında uçak krizi öncesi döneme resmen dönülmüş oldu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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