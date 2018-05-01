Rusya ile uçak krizi öncesine resmen döndük...
Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde sorunlar 2015 Kasım ayında vurulan uçak kriziyle başlamıştı.Bugün itibariyle Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatı başladı.
RUSYA Tarım Ürünleri Denetim Kurumu “Rosselhoznadzor”, geçen hafta verdiği sözü yerine getirerek Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatını bugün itibarıyla serbest bıraktı. Böylece daha önce sadece 20 imtiyazlı firma yerine şimdi isteyen her Türk tarım şirketi Rusya’ya domates ihraç edebilecek. Rusya’nın domates ithalatıyla ilgili getirdiği tek çekince ise domates güvesinin yaygın olduğu Türkiye illerinden alım yapılmayacak olması.
SINIRDA DENETÇİ
Rusya’ya domates ihracatında ayrıca yeni, daha şeffaf kurallar da geliyor. Rusya ile Türkiye arasında çalışma heyetlerinin belirlediği yeni uygulamaya göre Rusya’ya gönderilen tarım ürünlerinde haşere olup olmadığı sınır geçiş noktalarında oluşturulacak ortak denetçiler tarafından kontrol edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde Türk tarım ürünü ihracatçıları çoğu zaman Rus tarafının gümrüklerde haşere denetimi konusunda istediği şekilde hüküm verdiği şikayetlerinde bulunuyordu. Ortak Rus-Türk müfettişleri sayesinde bu tür mağduriyetlerin ve rüşvet kapısının da kapanması hedefleniyor.
50 BİN KOTA KALIYOR
Türkiye’den isteyen firmanın Rusya’ya domates satışı yapması Rus tarafının daha önce belirlenen yılda 50 bin ton kota içerisinde gerçekleşecek. 2017 yılı Kasım ayından günümüze Türkiye’den Rusya’ya 17 bin ton domates satışı yapıldığı göz önünde bulundurulduğu için kotanın yıl sonuna kadar tüm ihracatçılar için yeterli olacağı Rus kurumu tarafından vurgulanmakta.
Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde sorunlar 2015 Kasım ayında vurulan uçak kriziyle başlamıştı. 1 Ocak 2016 tarihinde itibaren Rusya yönetimi Türkiye’den tüm tarım ürünleri alımını yasaklamıştı. 2016 ve 2017 yıllarında ilişkileri normalleştirme müzakereli sonunda 1 Kasım 2017 tarihinde Türk domatesine kısıtlı firmalar bazında vize çıkmıştı. Rusya’nın şimdiki 1 Mayıs kararıyla tarım ürünleri ihracatında uçak krizi öncesi döneme resmen dönülmüş oldu.
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