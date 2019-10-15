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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Rusya ile BAE arasında iş birliği anlaşmaları imzaladı

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Rusya ile BAE arasında iş birliği anlaşmaları imzaladı

Rusya ile BAE, imzaladıkları yeni anlaşmalarla enerji alanındaki iş birliğini genişletiyor.

Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda 6 iş birliği anlaşması imzalandı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında 6 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

İmzalanan anlaşmalar arasında enerji piyasalarında ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımında iş birliğine yönelik mutabakat zabıtları, Rus enerji şirketi Lukoil ile Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi arasında Gasha doğal gaz sahasına yönelik imtiyaz anlaşması yer alıyor.

İki ülke arasında ayrıca, yapay zeka alanı dahil olmak üzere çeşitli yatırım alanlarında iş birliği ve Rus enerji şirketi Gazprom ile Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi arasında stratejik iş birliği anlaşması da imzalandı.

Putin, bugün resmi ziyarette bulunduğu BAE’de Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ve BAE arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son dönemde güçlendiğini vurgulayan Putin, "Suriye, Libya, Yemen ve Körfez’deki konularla ilgili uyumlu çalışmalarımız devam ediyor." dedi. 

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