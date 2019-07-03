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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
03.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Rusya Facebook’un kripto parası Libra’yı yasaklamayacak

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Rusya Facebook’un kripto parası Libra’yı yasaklamayacak

Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev, Facebook’un kripto parası Libra’yı yasaklamak için ayrı bir düzenleme yapmayacaklarını açıkladı.

Cointelegraph’ın haberine göre Moiseev, yakında kripto paralar için bir yasal çerçeve oluşturacaklarını ve Libra'nın da bu çerçeve içinde yer alacağını söyledi ve ekledi:

"Kimse yasaklamayacak; çok sayıda özel firma şeffaf ve yasal bir şekilde ICO (kripto para halka arzı) düzenleyebilmenin ne zaman mümkün olacağını soruyor. (Kripto paralar) kesinlikle regüle edilecek ve izin vereceğiz, hepsi bu."

Asıl sorunun kripto paraların yabancı dövizlerle aynı statüde işlem görüp görmeyeceği olduğunu belirten Mossiev, kripto paralar ile mal ve hizmet alım satımının ise Rusya’da "her zaman yasa dışı" olacağını vurguladı ve "Ruble bizim ulusal paramızdır ve tüm hesaplamalar onunla yapılmak zorundadır" diye uyardı.

Facebook, Libra'nın görece sabit değerli bir kripto para birimi olmasını ve özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinde alışverişlerde yoğun biçimde kullanılmasını hedefliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında kripto paralar için yasal düzenlemeler hazırlanması talimatını vermişti.

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