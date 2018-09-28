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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.09.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Rusya, Almanya ve İngiltere'nin tercihi yine Türkiye... O üç ile akın ettiler!

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Rusya, Almanya ve İngiltere'nin tercihi yine Türkiye... O üç ile akın ettiler!

Türkiye'ye, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi. Ağustos ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,56 artışla 5 milyon 383 bin 332 milyon yabancıyı ağırlandı.8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk üçte sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı. İlk 8 ayda yabancıların en çok giriş yaptığı iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Edirne oldu.

Türkiye'ye, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde 2018 yılı Ağustos ayı sınır giriş-çıkış istatistikleri açıklandı. Buna göre, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,56 artışla 5 milyon 383 bin 332 milyon yabancı Türkiye'ye geldi. Ağustos'ta Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı 910 bin 466 kişiyle Rusya aldı. Almanya 654 bin 737 kişiyle ikinci, İngiltere 363 bin 433 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

8 AYDA 27 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ GELDİ

Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla toplam 27 milyon 23 bin 134 yabancı Türkiye'yi ziyaret etti.

8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk üçte yine sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı. Türkiye, Rusya'dan 4 milyon 186 bin 512, Almanya'dan 2 milyon 976 bin 266 ve İngiltere'den de 1 milyon 576 bin 339 ziyaretçiyi ağırladı. İngiltere'yi sırasıyla İran ve Gürcistan izledi.

Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 98,90'ını, 8 aylık dönemde gelenlerin de yüzde 99,17'sini turistler oluşturdu.

EN ÇOK GİRİŞ YAPILAN İLLER

Ağustos'ta en çok giriş yapılan iller sırasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla Antalya (2 milyon 74 bin 498), yüzde 11,4 artışla İstanbul (1 milyon 391 bin 36), yüzde 9,95 artışla Muğla (535 bin 635) oldu. Muğla'yı 456 bin 419 kişiyle Edirne, 274 bin 804 kişiyle de Artvin takip etti.

8 aylık dönemde ise en çok giriş yapılan il, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,84 artışla İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'dan 8 milyon 874
bin 710 ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı. Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,38 artış ve 8 milyon 750 bin 624 kişiyle ikinci, Edirne yüzde 9,30 artış ve 2 milyon 513 bin 958 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada 1 milyon 983 bin 316 kişiyle Muğla, beşinci sırada da 1 milyon 659 bin 85 kişiyle Artvin yer aldı.

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