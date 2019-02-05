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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Rosneft'in net karı 2018'de yüzde 150 arttı

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Rosneft'in net karı 2018'de yüzde 150 arttı

Rus petrol şirketi Rosneft'in net karı 2018'de 549 milyar rubleye yükseldi.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükseldi.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin geçen yıl 2017’ye göre yüzde 37 artarak 8,2 trilyon rubleye (yaklaşık 133,7 milyar dolar) çıktığı belirtildi.
Şirketin net karının 2018’in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 23 azalarak 109 milyar rubleye gerilediği aktarılan açıklamada, şirketin 2018’deki net karının ise 2017’ye göre yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) çıktığı bildirildi.
Rosneft’in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yürüttüğü ortak girişime 1,8 milyar dolar yatırdığı ve bu kapsamda IKBY'deki petrol hattının altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, öte yandan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile yürütülen ticari ilişkilerin de uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Başkanı İgor Seçin, şirkete 2018'de önemli oranda nakit girişi sağladıklarına işaret ederek, "Küresel petrol fiyatlarında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte şirket borcu 2018’de 14 milyar dolar düzeyinde azaltılmıştır." ifadesini kullandı.

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