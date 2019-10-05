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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe Karanfil
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Riskli alan da vergi istisnasına girdi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Riskli alan da vergi istisnasına girdi

İnşaat sektöründe sadece riskli yapıya sağlanan vergi istisnalarının kapsamı genişletildi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, sadece riskli yapıyı vergi istisnası kapsamında kabul ediyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) riskli alan ve rezerv alanın da vergi istisnası kapsamında olduğunu açıkladı. Bir süredir inşaatçılar riskli alan ve rezerv alanların vergi istisnası kapsamında olması gerektiğini belirtiyordu.

KONUTDER Vergi Danışmanı Abdullah Tolu, yasaya göre istisna kapsamına riskli yapı, riskli alan ve rezerv alanın girdiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, istisna düzenlemesinin sadece riskli yapılar ve bunların yerine yapılan yeni yapılar için uygulanabileceği, riskli alan ve rezerv alanda yapılan yeni yapılar için istisnanın uygulanamayacağını belirtmişti. Bu görüşün dayanağı ise, yasada sadece ‘Yapı’ kelimesinin geçmesi, ‘Alan’ kelimesinin geçmemesi idi. İnşaat sektörü temsilcileri, yasanın her üç alanda yapılan yapıları kapsadığını, getirilen istisnanın riskli yapı, riskli alan ve rezerv alan olarak kabul edilen yerlerde yapılan yeni yapıların tamamını kapsadığını belirterek, genelge ile getirilen yanlış uygulamanın düzeltilmesini istedi.” Uygulamanın dar kapsamlı kalması nedeniyle şirket ve müteahhitlerin tekrar dava açmaya başladığını anlatan Tolu, GİB’in 29 Temmuz 2019’da bir yazı göndererek Tapu Kadastro’yu uyardığını dile getirdi.

Tapu Kadastro’nun da 17 Eylül’de bir genelge yayımlayarak riskli yapı dışında, riskli alan ve rezerv alan için de istisnayı uygulamaya başladığını kaydetti. Tolu, genelgede, istisnanın yürürlüğe girdiği 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olduğunun özellikle belirtildiğine dikkat çekti.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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