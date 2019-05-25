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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.05.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

"Risk yönetimi için güçlü sigorta sektörüne ihtiyaç var"

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"Risk yönetimi için güçlü sigorta sektörüne ihtiyaç var"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden biri, sigorta sektörünün büyüklüğüdür. Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birinin, sigorta sektörünün büyüklüğü olduğunu belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığı bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde sigorta bilincinin artırılması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği "Sigorta Haftası"nı kutladı.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birinin sigorta sektörünün büyüklüğü olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu, yatırım, ihracat ve istihdamın itici gücü olan özel sektörün sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için iktisadi varlıkların sigortalanması gerektiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, şirketlerin sahip olduğu fabrikalar, makineler ve diğer değerlerle birlikte ülkenin altyapı varlıklarının da sigortalanması gerektiğinin altını çizerek, karşı karşıya olunan risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ve bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB çatısı altında örgütlenen acenteler ve eksperlerin, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yaptığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında sigorta acentelerinin; bir hasar durumunda sigorta şirketleri ve sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise eksperlerin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her zaman olduğu gibi elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." 

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