Resmi Rezerv Varlıkları 2018 Ağustos döneminde yüzde 11,8 azaldı
Resmi Rezerv Varlıkları, 2018 Ağustos döneminde bir önceki aya göre yüzde 11,8 azalarak 88,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,8 azalarak 88,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10,4 azalarak 68,9 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 17,2 oranında azalarak 18,4 milyar dolar oldu.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12,3 oranında artarak 12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,4 milyar dolar bir ay, 2,2 milyar dolar 2-3 ay ve 8,4 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 36,8 azalarak 36,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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