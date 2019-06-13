Resmen akın ettiler! Artış yaşandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriResmen akın ettiler! Artış yaşandı
GeriEkonomi Resmen akın ettiler! Artış yaşandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)
13.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Resmen akın ettiler! Artış yaşandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Resmen akın ettiler! Artış yaşandı

ANTALYA’nın Demre ilçesindeki bulunan ve ’Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti’ndeki ziyaretçi sayıları ve gelir önemli oranda artış gösterdi.

Demre’de bulunan Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ni mayıs ayında 47 bin 328 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 102 bin 960 lira gelir sağlandı.

Resmen akın ettiler Artış yaşandı

Geçen yılın aynı döneminde 46 bin 11 kişinin ziyaret ettiği müzede 678 bin 56 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında ise müzeyi 80 bin 218 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 769 bin 267 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 71 bin 980 kişinin ziyaret ettiği müzede 1 milyon 68 bin 620 lira gelir sağlanmıştı.
Resmen akın ettiler Artış yaşandı

Likya Birliği’nin altı büyük kentinden biri olan Myra Antik Kenti’ni mayıs ayında 33 bin 251 kişi ziyaret etti, karşılığında 772 bin 401 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 24 bin 410 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 372 bin 130 lira gelir sağlanmıştı.
Resmen akın ettiler Artış yaşandı
Bu yılın ilk 5 ayında ise Myra Antik Kenti 57 bin 801 kişiyi ağırladı, karşılığında da 1 milyon 227 bin 683 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 42 bin 185 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 622 bin 83 lira gelir sağlanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Resmen akın ettiler! Artış yaşandı
Son dakika... Bakan Murat Kurum 'İmar Barışı uzayacak mı' sorusuna cevap verdi
Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında
Paris'te Türk rüzgarı! İlk kez sergilenecek