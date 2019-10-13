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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Rekorlar devam edecek

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Rekorlar devam edecek

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde rekorlarla devam eden yeni yılların geleceğini söyledi. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulunun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Bağlıkaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarılar diledi.

TÜRSAB'ın yeni yönetim kurulunun göreve gelir gelmez 35 bölgedeki hizmet binalarını yenilemeye başladığını dile getiren Bağlıkaya, şehir merkezinde kalan, trafikte ulaşılması zor konumdaki binaları yenileyerek seyahat acentelerine daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bunu yaparken turizmin başkenti Antalya'ya ayrıcalık tanıdıklarını vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu:
"Antalya'da farklı bir binamız oldu. Hizmetin yerelde daha güçlü olması düşüncesiyle geldik. İstanbul'dan Türkiye'nin her tarafındaki turizm hareketliliğini, seyahat acentelerini yönetmek kolay bir iş değil. Ülkenin 81 il ve 20 beldesinde organize olduk. Antalya'daki binamızı bütün seyahat acentelerine hizmet edecek merkez haline dönüştürdük. İçinde seminer ve toplantı salonlarımız var. Buranın verimli kullanılmasını istiyoruz. Antalya'da oldukça yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek. Turizm ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."  Bağlıkaya, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti. 

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