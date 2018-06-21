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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.06.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

Rekor geldi... Tam 11.8 milyon

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Rekor geldi... Tam 11.8 milyon

Türkiye’ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 artarak 11.8 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 11.8 milyon yabancı turist sayısıyla ilk 5 aylık veriler dikkate alındığında tüm zamanların rekorunun kırılmış olduğunu söyledi.

TÜRKİYE turizmi kötü günleri geride bırakıyor. 2016’da hem turist sayıları hem de gelirlerde dip yapan turizm sektöründe 2018’in ilk 5 ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. Turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün ilk 5 ayı da geride kalmış oldu.

2017’DE GERİ DÖNÜŞ YILI OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm istatistiklerini geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde kurulan Turizm İstişare Kurulu’nun (TİK) organizasyonunda açıkladı. 2015-2016 yılında çeşitli nedenlerle Türkiye’nin turizmde dibe vurduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, geçen yıl ise 32 milyon turist geldiğini, turizm gelirinin ise 26.5 milyar dolar seviyelerine çıktığını hatırlattı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda tüm yılların rekorunun kırıldığını belirten Kurtulmuş, “Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30.8 artarak 11.8 milyona ulaştı. Bunu yeterli görmüyoruz. Kişi başına düşen turizm gelirlerini arttırmak nitelikli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

HEDEFLER REVİZE EDİLECEK

2017’de turizmde muhteşem bir geri dönüş olduğuna dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Bu geri dönüşten ilham alarak 2018 yılının hedefini 40 milyon kişi olarak koymuştuk. 2018’de inşallah 40 milyonu da aşacağız. Seçimlerden sonra 2023 hedeflerini de revize etme imkanımız olacak. 2023 yılı için 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri koymuştuk. Bu hedefleri seçimlerden revize edeceğiz” diye konuştu.  

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.06.2018-2)
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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