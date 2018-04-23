Rekabet Kurulu'ndan dev perakende zincirinin devir işlemine onay!
Rekabet Kurulu, Makro Market mağazalarının Migros`a devri işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu.
Rekabet Kurulu, Makro Market A.Ş. tarafından İstanbul, Antalya ve Tekirdağ illerinde Makromarket ve Uyum market adı ile işletilen toplam 73 mağazanın 71’inin kira sözleşmesinin devri yoluyla, ikisinin ise mülk olan mağazanın doğrudan kiralanması yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu.
Migros dün KAP'a yaptığı açıklama ile devir işlemini duyurmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle