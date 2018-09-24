Reel kesim güven endeksi Eylül'de azaldı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Eylül dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Eylül ayında RKGE, bir önceki aya göre 6,8 puan azalarak 89,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişken değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azlış yönünde etkiledi.

2018 yılı Eylül ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2089 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,9 puan azalarak 90,4 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, ihracat sipariş miktarında artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,0 puan artarak yüzde 22,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 48,8'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 47,8'e yükseldi.