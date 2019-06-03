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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.06.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Ramazan bayramında yeni trend "diyet baklava"

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Ramazan bayramında yeni trend "diyet baklava"

Yarın başlayacak bayram öncesi çarşı-pazarda yaşanan hareketlilik tatlıcılara da yansıdı - Tatlıda yeni trend olan diyet baklava, bu yıl bayramın en çok tüketilen ürünleri arasında yer alıyor.

Bayramın gelmesi ile birlikte baklavacılar ve tatlıcılar talebe yetişebilmek için fazla mesai yapıyor. Ramazanda artan yoğunluk, bayramın gelmesiyle üst seviyeye çıkarken, baklavacılar bayram öncesi bilinen yerlerden alınması tavsiyesinde bulunuyor. 

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan ayında işler yoğun olsa da eski ramazanlara göre bir durgunluğun da gözlemlendiğini anlattı. 

Ürün çeşitliliğinin çoğalmasından dolayı her ne kadar tüketiciler başka ürünler seçse de, bayramda en çok tercih edilen ürünün yine de baklava, ardından da şöbiyet olduğunu bildiren Yıldırım şunları kaydetti: 

"Bayramlarda baklava sofraların vazgeçilmez ürünü, dolayısıyla siparişler çok yoğun. Baklava bayramlarda bizde bir kültür. Klasik baklava bayramlarda hiçbir zaman birinciliğini kaybetmez. Onun dışında şöbiyet, saray tatlısı tercih edilen diğer ürünler. Geçen sene bayrama fiyatları kıyaslarsak, öyle fahiş fiyat artışları olmadı, 80 TL olan ürün bu sene 90 TL oldu, sektör karından fedakârlık yaptı, maliyetler çok yükselse de, fiyata yansıması çok düşük kaldı." 
Bayram baklavası alırken tüketicilerden güvenilir yerden almaları çağrısında bulunan Yıldırım, merdiven altı yerlere, seyyar tezgahlara sağlık açısından dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. 

"YIL SONUNDA 50 MİLYON TL'LİK YURT DIŞINA SATIŞ YAPMIŞ OLACAĞIZ”

Yıldırım, sektör ihracatına ilişkin şu bilgileri verdi: 

"2019 yılı sonu itibarıyla 25 milyon TL ihracat öngörüyoruz. En az bu kadar da turistlerin buradan alıp götürdükleri var. Dolayısıyla 25 milyon TL'lik rakamın da bu şekilde yurt dışına gittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla turistin yanında götürdükleri ile beraber yıl sonunda 50 milyon TL'lik yurt dışına satış yapmış olacağız. Hatta belki de turistlerin paketlerle götürdüğü rakam daha da fazla. Sektörün 2018'de ihracatta birinci olduğu ülke ABD idi, bu sene de ABD birinciliği kimseye kaptırmaz." 

Yurt dışından gelen siparişlerde de bayram döneminde önemli yoğunluk yaşadıklarını, Avrupa'ya giden siparişlerde bir gün önce verilen ürünün ertesi gün tüketicinin elinde olduğunu belirten Yıldırım, "Ama buradan Ankara'ya 2 günde gönderiyoruz. Çok ciddi bir iş disiplinsizliği var kargolarda, eğitim eksikliği var, ürünlerimiz zarar görüyor. Bu konuda Türkiye'deki kargo şirketlerinden hiç memnun değiliz, kargo şirketlerine disiplin getirilmeli, kendilerini geliştirmekle alakalı hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

BAYRAMDA TREND "DİYET BAKLAVA"

Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü ise bayram öncesi tatlı satışlarında yaşanan talep artışına işaret ederek, "Kalitenin önceden ödenen bedeli varsa, kalitesizliğin daha sonra ödenen çok daha büüyk bir bedeli var. Tüketiciler 3 dilim yiyeceğine 2 dilim yesin ama iyisini yesin. Şerbete değil, tatlıya para versinler. Tatlı çatala batırıldığında şerbet akmamalı. Şerbeti basıyorlar, ağır çekiyor kiloda. Buna dikkat edilmeli." ifadelerini kullandı. 
Güllü, yarı fiyatına satan bir firmanın yarı fiyatına mal olmuş ürün kullandığını söyledi. 

Talebin bayramda oldukça arttığını belirten Güllü, ramazanda yaşanan yoğunluktan dolayı personelin maaşını 2 katına çıkardıklarını, sevgi katılmayan işin doğru yapılamayacağını bildirdi. 

Güllü, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Mesleğimiz tarladan çatala kadar, dikkat, emek, güç, itina ister, ille de sevgi ister. Tüccar ruhu değil, esnaf ruhu taşıyoruz. Bayramda satışların yüzde 50 artmasını bekliyoruz. Yasal belgeli ruhsatlı şeker hastası baklavamız var, diyet baklava, bu sene o çok tercih ediliyor. 
Özellikle anne babası şeker hastası olanlar, gelip bundan alıyor, bayramda kargo kurye siparişlerimiz de artıyor bu baklavada. Cevizli baklava, dolama, içi kaymaklı sade baklava gibi ürünler de tercih edilen diğer ürünler arasında. Geçen seneye göre fiyatları çok fazla artırmadık, sürümden kazanıyoruz.” 

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