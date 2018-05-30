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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.05.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

Putin'den kritik Türkiye açıklaması: Bunu teyit ettik

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Putin'den kritik Türkiye açıklaması: Bunu teyit ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz" dedi.

Putin, başkent Moskova'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Bulgaristan'da inşa edilmesi planlanan Belene Nükleer Güç Santrali projesine devam edebileceğini belirten Putin, "Projeye elbette piyasa şartlarını gözeterek ve Bulgaristan'ın arzu etmesi halinde devam edebiliriz." ifadesini kullandı.

"BUNU TEYİT ETTİK"

Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

TürkAkım üzerinden Avrupa'ya sevk edilecek doğalgazla ilgili detayların diğer sevk noktalarındaki duruma bağlı olduğunu ifade eden Putin, "Bu detaylar, Avrupa pazarına enerji kaynakları sağladığımız tüm sevk noktalarının genel durumuna bağlı. Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı veya Kuzey Akım 2 Projesi ile ilgili konular hala açık." diye konuştu.

15,75 MİLYAR METREKÜP

Borisov da TürkAkım projesinde ikinci hattın Bulgaristan'a uzatılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede TürkAkım'ın Bulgaristan'a uzanması fikrine kimsenin itiraz etmediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Akımı'nın 2. ayağının Bulgaristan'dan geçirilebileceğini, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Peskov "Görüşmede böyle bir plan yoktu, imkân da olmadı. Bulgaristan konuyla ilgileniyor. Bu ilginin gerçekliğe kavuşturulması uygulamada birçok koşula bağlı. Daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak, Avrupa Komisyonu'nun, Bulgaristan'ın bazı garantileri olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bulgaristan da Moskova da bununla ilgileniyor, bu nedenle de belirli bir plan doğrultusunda çalışma gerçekleştirilecek" dedi.

"HANGİ HATTAN, HANGİ SINIRLARDAN"

Pekov Bulgaristan'ın bir gaz transfer noktası inşa edilmesini istediğini belirterek "Bir boru hattı istiyorlar, ancak nereden, hangi hattan, hangi sınırlardan geçeceği mesele" ifadesini kullandı.

Peskov, Bulgaristan'a Karadeniz üzerinden doğrudan bir boru hattı da inşa edilebileceğini söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasında gerçekleşen görüşmede, Türk Akımı'nın ikinci ayağının Bulgaristan'a uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak Bulgaristan'ın konuyla ilgilendiğini söyledi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor. 

 

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