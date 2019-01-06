Prototipi üretildi... Mehmetçik'e "Derman" olacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPrototipi üretildi... Mehmetçik'e "Derman" olacak!
GeriEkonomi Prototipi üretildi... Mehmetçik'e "Derman" olacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Prototipi üretildi... Mehmetçik'e "Derman" olacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prototipi üretildi... Mehmetçik'e "Derman" olacak!

Mersin'de prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", TSK'ye hizmet vermeye hazırlanıyor. Yüzde 70'i yerli üretim olan balistik zırh koruma özelliğine sahip araç yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi zorlu arazi koşullarında Mehmetçik'e en konforlu hizmeti verecek.

Mersin'de prototipi yapılan ve yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanıyor.

Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde 2016'da çalışmalarına başlanan "Derman"ın, mühendislerin yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının ardından prototipi üretildi.

Prototipi üretildi... Mehmetçike Derman olacak

Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor.
"Derman", TSK'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor.

Prototipi üretildi... Mehmetçike Derman olacak

Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen "Derman"ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi planlanıyor.
Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Prototipi üretildi... Mehmetçike Derman olacak

"TSK'NIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derman"ın üzerinde 2016'den beri çalıştıklarını söyledi.

TSK'nin 8 çeker taktik lojistik destek aracına ihtiyaç duyması üzerine "Derman"ı üretmek için yola çıktıklarını anlatan Saltık, "Biz zaten savunma sanayisine yabancı bir firma değiliz. Geçtiğimiz 20 yılda TSK'ya 10 bine yakın 'Unimog' aracın teslimatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Prototipi üretildi... Mehmetçike Derman olacak

Saltık, "Derman" fikrinin ortaya çıkışına ilişkin, "Artık herhangi bir izne, yabancı ülkelerin onayına tabi olmadan bir araç geliştirelim, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir aracımız olsun istedik. Fikir buradan çıktı." ifadesini kullandı.

Ar-Ge merkezlerinde 40'a yakın mühendisle çalıştıklarını ifade eden Saltık, şöyle konuştu:
"Kendimize danışman olarak hem Almanya'dan hem İngiltere'den konuya çok hakim uzmanların da desteğini aldık. 'Derman' 2 yıllık çalışma neticesinde ortaya çıktı, gururluyuz. İlk prototipimiz. İkinci aracımızın da kabinine başladık, inşallah onu da önümüzdeki aylar içerisinde tamamlayacağız. TSK'nın ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri, operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araçta ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Zırhlı araçların, tankların harekat bölgesine taşınması, mühimmat, kumanda merkezleri, hastane ve benzeri donanımın taşınması. Bunların dışında sahada, mayına basmış, yol kenarı bombaları tarafından tahrip görmüş araçların kurtarılması... 'Öyle bir araç yapalım ki bu hizmetleri yapsın ve modüler olsun' dedik."

Prototipi üretildi... Mehmetçike Derman olacak

NATO'YA DA "DERMAN" OLACAK

Saltık, "Derman"ın teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Zırhta, NATO standartlarında 'Level 2' dediğimiz zırha haiz bir araç yaptık. Bu aracın modüler olarak zırh gücü arttırılabiliyor. 'Level 3' ve hatta 'Level 4'e taşımak için çalışmalarımız var. Aynı zamanda mayın koruma aksesuarını da koyma şansımız olacak. Bu aracı sadece TSK'ya değil aynı zamanda diğer NATO ordularına sunmayı da arzu ediyoruz. Bu yüzden aracın sertifikasyonunu yaptıracağız. Önümüzdeki günlerde araç, İngiltere'ye gidecek ve yol testleri ile NATO'nun bütün testlerine tabi tutulacak ve sertifikalandırılacak. Bu sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edebilecek bir aracımız olacak. Biz aracımıza güveniyoruz, inşallah başarılı olacağına inanıyoruz."

Aracın ismini "Derman" koymalarının sebebini, Saltık, "(Dertlere derman olsun) diye bu ismi koyduk. Muharebe sahalarında, Mehmetçik'imizin sıkıntılarına derman olur belki diye düşünerek isim çıktı ortaya." şeklinde anlattı.

Prototipi üretildi... Mehmetçike Derman olacak

"İNŞALLAH 'DERMAN' ADI GİBİ ÇÖZÜM OLUR"

Saltık, "Derman"ın taşınmasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Aracı operasyon maksadına uygun olarak dizayn edebileceğiz. 'Derman'da seri üretime geçildiğinde, üst yapısıyla birlikte yüzde 70 yerlilik oranına ulacağız. Araca 30 tonluk bir yük yüklenebiliyor, arkasına römork ilave edildiğinde 70 tonluk Altay tankını taşıyabilecek kapasiteye ulaşıyor. İnşallah 'Derman' adı gibi çözüm olur ve ordumuzun her türlü zor vazifesinde biraz olsun yardımcı olur." şeklinde konuştu.

Seri üretim aşaması için hazır olduklarını vurgulayan Saltık, Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılacak sözleşmeyle bunun gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Prototipi üretildi... Mehmetçike Derman olacak

"YERLİLİK ORANINI ARTTIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Şirketin askeri projeler birimi Ar-Ge mühendisi Alperen Işık da "Derman"ın üretim aşaması, teknik özellikleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Aracı 8 çeker ve 517 beygir gücüne sahip olacak şekilde tasarladıklarını anlatan Işık, şöyle konuştu:
"Tam otomatik 16 ileri şanzımana sahip aracımız yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi askeri şartlarda çalışabilmektedir. Derman şu anda kendi ağırlığıyla birlikte 48 ton yük taşıyabilmektedir. İlerleyen aşamalarda, gereksinime göre tank taşıyıcı, kurtarıcı, konteyner taşıyıcı araç olarak görev alabilecek özelliklerdedir. Balistik zırh koruma özelliğine sahip araç, bunu ilave özelliklerler seviyesini arttırabiliriz. Şu anda prototip üretimi tamamlandı, yurt dışında bazı doğrulama testlerine göndereceğiz."

Aracın yerlilik oranını arttırmak adına çalışamalarını sürdüreceklerini aktaran Işık, "Yerlilik oranını arttırmak en büyük hedefimiz. Üretecek olduğumuz askeri araçların üretim adetleri TSK'nın ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanabilecektir. Esnek bir üretim kapasitesine sahibiz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank zırhlı askeri aracı test etti
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Prototipi üretildi... Mehmetçik'e "Derman" olacak!

Otomotiv sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

Bakan Pekcan açıkladı: İmzalar 9 Ocak'ta atılacak

Bakan duyurdu! İlki başlıyor...