Powell'dan para politikası sunumu

Fed Başkanı Jerome Powell ABD Senatosu'nda para politikası sunumunu yaptı.

Powell, ekonomide aşırı ısınma olmadığını belirtirken kademeli faiz artışlarının uygun olmaya devam etmesini beklediğini vurguladı.

Başkan Powell, "Zaman içinde kademeli faiz artışlarına devam ederek enflasyon ve istihdamı dengelemeyi, enflasyonun hedefe yükselmesini sağlamayı, aynı zamanda ekonominin aşırı ısınmamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Powell, ücretlerde güçlü bir artış olduğuna dair net bir kanıt olmadığını belirtti ve daha fazla artış görmeyi bekediğini ifade etti. Powell, "Faizler artarken ücretlerde de artış bekliyoruz" dedi.

Powell, ABD ekonomisinin tam istihdama çok yakın göründüğünü de değindi.

Salı günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne sunum yapan Powell, ekonominin güçlendiğine dair vurgularıyla 3 yerine 4 faiz artışına yeşil ışık yakmıştı.