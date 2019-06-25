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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.06.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Plakalara tahdit geldi! İşte sahip olmanın şartları

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Plakalara tahdit geldi! İşte sahip olmanın şartları

Servisci esnafının uzun süredir beklediği plaka tahditi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi servis araçlarına tahsis edilen plakalara ilişkin bazı kurallar getirdi.

İstanbul’da bulunan servis plakalarına tahdit getirildi. Bundan sonra öğrenci ve personel servis sayısı kısıtlı olacak. Başka bir deyişle servis araçları, ticari taksi ve hatlı minibüsler gibi kendilerine özel plakaya sahip olacak. 34 LAA 001 VE 34 LZZ 999 aralığında bulunan plakalar servislere tahsis edildi.

İSTANBUL’DA GÜNDE 11.8 MİLYON SEYAHAT YAPILIYOR

İstanbul’da Mayıs ayı verilerine göre karayolu taşımacılığında günde 11.8 milyon seyahat gerçekleşiyor ve bunun yüzde 24’ü servisler aracılığıyla yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu araştırmalarda kullanılan mevcut öğrenci ve personel servis sayısının yeterli olduğu tespit edildi.

Buna dayanarak UKOME, İBB’den daha önce Servis Taşımacılığı Kartı almış ve Mevcut Taşımacı Hakkı’na sahip kişilere tahditli plaka verdi.

SERVİS SAYISI ARTIRILABİLİR

Yapılacak olan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan rapor doğrultusunda servis ve ticaret oda temsilcilerinin oluşturacağı komisyona göre servis araç sayısı artırılabilecek.

SÜRESİZ HALE GETİRİLDİ

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kart’ları tahditli plakaya devredilecek ve süresiz hale getirilecek. Daha öncesinde belli süreler dahilinde İBB’den yetki alınıyordu. Süre sonunda yeniden başvuru yapılıyordu.

TURİZM TAŞIMACILIĞI YAPILAMAYACAK

Tahditli plakaya sahip araçlarla turizm taşımacılığının yapılması yasaklandı. Bunun dışında tüm taşımacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

PLAKA HİSSEYE BÖLÜNMEYECEK

Tahditli plakanın hisselere bölünmesinin önüne geçilmesi için UKOME Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi veya bu vasıftaki bir varise plaka tescili yapılabilecek. Belge sahibi varis bulunamaması durumunda yetki belgesi 3. kişilere devredilebilecek.

ARAÇSIZ PLAKA SATILMAYACAK

Servis aracını plakasının satılması için araçla satış ya da devir yapılması şartı getirildi. Satış anında bir araca takılarak tescil edilmesi gerekecek.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIM BELGESİ OLMAYANLARA SATIŞ YOK

Tahditli plakaların satışı sadece Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olan kişilere yapılacak. Bununla birlikte mevcutta tahditli plakaya sahip olanlara yani taksi, minibüs, taksi-dolmuş sahiplerine plaka devri yapılmayacak.

TAHDİTLİ PLAKALAR KİRAYA VERİLMEYECEK

Tahditli plakalar üzerinden esnaflık dışında gelir elde etmek isteyenlerin önüne geçilmesi için plakaların kiralanması UKOME kararıyla yasaklandı. Böylece galeri sahiplerinin plaka üzerinden hava parası alması ve kiradan pay almasının önüne geçildi. Plakaların kiralandığının tespit edilmesi anında ise tahditli plaka iptal edilecek. Bununla birlikte kiralayan ve kiracı olanlara bir daha servis plakası sahibi olma hakkı verilmeyecek.

PLAKA İPTAL EDİLEBİLECEK

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin doğrudan iptalini gerektiren hususların taşımacılık esnasında veya şoför tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde tutanak altına alınacak ve plaka hakkı da iptal edilecek.

Plakalara tahdit geldi İşte sahip olmanın şartları

Plakalara tahdit geldi İşte sahip olmanın şartları



Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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