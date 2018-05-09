‘Piyasadaki iniş çıkışlar kalıcı değil’
Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasadaki iniş çıkışların kalıcı olmadığını bildiklerini ama dalga boylarını sınırlandırmak için kurumların gereken tepkiyi verdiğini söyledi
Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 17. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı ve Dünya Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamalarında, "Tabii ki ülkemizin gerçeklerini biliyoruz, bu iniş çıkışların kalıcı olmadığını biliyoruz. Ama bu dalga boylarını sınırlandırmak için kurumlarımız gereken tepkileri vermiştir... Merkez Bankası gerekeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Dengesizlikler iyileşmeye devam edecek" dedi.
Para politikasında normalleşmenin başladığını bir sadeleşmenin de söz konusu olduğunu belirten Şimşek, "Küresel kriz sonrası likiditede artış vardı. O dönemin bir ihtiyacı olarak piyasalar tarafından karmaşık bir para politikasına gidildi. Şimdi basit sade bir para politikasının zaten kararı verilmiş durumda" dedi.
Şimşek, 'seçim döneminde tedbir alınmayacak' düşüncesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu da sözlerine ekledi.
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