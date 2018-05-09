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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriEkonomi Dolar 4.37 ile tarihi zirveyi gördükten sonra geriledi
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Ekonomi
Bigpara
09.05.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Dolar 4.37 ile tarihi zirveyi gördükten sonra geriledi

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Dolar 4.37 ile tarihi zirveyi gördükten sonra geriledi

Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ekonomi yönetimi ile yapacağı zirvenin ardından 4.30 TL'nin altına geriledi. Euro kuru ise 5.06 TL'ye kadar geri çekildi.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomi yönetimi ile bir araya geleceğine yönelik haberlerin kurdaki değer kaybına karşı bir önlem alınacağı beklentisi yaratmasıyla 4.30 seviyesinin altına geriledi.

Dolar kuru en düşük 4.2740 TL'yi görürken, saat 12.02 itibarıyla 4.2856 TL'de hareket ediyor.
Euro/TL gün içerisinde en yüksek 5.1794 seviyesini görürken, en düşük 5.0638 seviyesini gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise 5.0834 TL'de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararı öncesi 4.32 seviyesinde bulunan dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından kademeli olarak yükselişe geçerek tarihi zirvesini 4.3744 TL'ye taşımıştı. Kur, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 4.3562 TL'den 4.3390 TL'ye gerilemiş sonrasında yeniden 4.35 TL'nin üzerine çıkmıştı.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı. Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. Trump, "Bu utanç verici anlaşma barış getirmedi. İran'a en üst düzeyde yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

‘Piyasadaki iniş çıkışlar kalıcı değil’
‘Piyasadaki iniş çıkışlar kalıcı değil’

TCMB'NİN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklaması ile dolar küresel bazda yükseldi. Dolar endeksi kazançlarına devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2,99’da. Bu kapsamda dolar/TL de 4,35 bandı üzerini gördü" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dolar/TL'de 4.30 bandının destek haline gelmesiyle ana hareketin yukarı olmaya devam edeceğini, kurdaki yukarı hareket ivmelendikçe piyasanın da TCMB üzerindeki faiz artırma baskısının artırabileceğini düşünüyoruz. ABD'de bugün ÜFE, yarın ise TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE beklenti üzerinde gelirse kur hareketini yukarı hızlandırabilir. Genel algı takip edilecek.

Kur 4,35 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili çıkışını orta – uzun vadeli hedeflere taşıyabilir/yaklaştırabilir. Bu düşünce ile haftalık görünümde (orta vadeli) 4,38 – 4,41 bölgesi, aylık görünümde de (uzun vadeli) 4,54 seviyelerine ulaşabilme / yaklaşabilme ihtimali gündemimizdedir.

Aksi takdirde yani 4,35 bariyerinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda ise 4,29 bölgesine doğru kısa vadeli tepkiler izlenebilir. Olası tepkilerin kısa vadeli olarak daha da güçlü bir profil oluşturabilmesi içinse, 4,2930 altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır."

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Erkan Merkez Bankası'nın adımını ise şöyle yorumladı: "TCMB’nin ROM’dan sonra döviz satım ihalelerindeki miktarı artırarak kısa vadeli döviz likiditesini artırmak ve bu amaçla oynaklığın önüne geçmek istiyor. Her ne kadar TCMB kararı sonrası TL değer kayıplarını sınırlandırsa da piyasa koşullarının değişmesi ve kurun anlamlı bir şekilde aşağı çekilmesi beklenmez. Daha çok artan oynaklığın önüne geçme amaçlı olduğu söylenebilir. TCMB, 7 Haziran öncesinde masada olan önlemlerden birisini daha kullanmış oldu. Kur, iç dinamiklere ilave olarak yurtdışı dolar ve ABD tahvil faizleri hareketi kaynaklı olarak güçlü… Piyasanın faiz artırım baskısının devam etmesini bekleyebiliriz. 7 Haziran öncesi TRY’de değer kaybı eğilimi ve oynaklık devam ettiği sürece Merkez Bankası likidite enstrümanlarını, sözel müdahaleyi ve diğer enstrümanlarını da kullanma gereği duyabilir."

TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta Perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faiz dün yüzde 14 seviyesini aştı. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.93, valörde son işlemde yüzde 14.04 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.47, valörde son işlem yüzde 15.53 oldu.

 

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