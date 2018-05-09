Dolar 4.37 ile tarihi zirveyi gördükten sonra geriledi

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomi yönetimi ile bir araya geleceğine yönelik haberlerin kurdaki değer kaybına karşı bir önlem alınacağı beklentisi yaratmasıyla 4.30 seviyesinin altına geriledi.

Dolar kuru en düşük 4.2740 TL'yi görürken, saat 12.02 itibarıyla 4.2856 TL'de hareket ediyor.

Euro/TL gün içerisinde en yüksek 5.1794 seviyesini görürken, en düşük 5.0638 seviyesini gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise 5.0834 TL'de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararı öncesi 4.32 seviyesinde bulunan dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından kademeli olarak yükselişe geçerek tarihi zirvesini 4.3744 TL'ye taşımıştı. Kur, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 4.3562 TL'den 4.3390 TL'ye gerilemiş sonrasında yeniden 4.35 TL'nin üzerine çıkmıştı.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı. Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. Trump, "Bu utanç verici anlaşma barış getirmedi. İran'a en üst düzeyde yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

TCMB'NİN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklaması ile dolar küresel bazda yükseldi. Dolar endeksi kazançlarına devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2,99’da. Bu kapsamda dolar/TL de 4,35 bandı üzerini gördü" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dolar/TL'de 4.30 bandının destek haline gelmesiyle ana hareketin yukarı olmaya devam edeceğini, kurdaki yukarı hareket ivmelendikçe piyasanın da TCMB üzerindeki faiz artırma baskısının artırabileceğini düşünüyoruz. ABD'de bugün ÜFE, yarın ise TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE beklenti üzerinde gelirse kur hareketini yukarı hızlandırabilir. Genel algı takip edilecek.

Kur 4,35 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili çıkışını orta – uzun vadeli hedeflere taşıyabilir/yaklaştırabilir. Bu düşünce ile haftalık görünümde (orta vadeli) 4,38 – 4,41 bölgesi, aylık görünümde de (uzun vadeli) 4,54 seviyelerine ulaşabilme / yaklaşabilme ihtimali gündemimizdedir.

Aksi takdirde yani 4,35 bariyerinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda ise 4,29 bölgesine doğru kısa vadeli tepkiler izlenebilir. Olası tepkilerin kısa vadeli olarak daha da güçlü bir profil oluşturabilmesi içinse, 4,2930 altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır."

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Erkan Merkez Bankası'nın adımını ise şöyle yorumladı: "TCMB’nin ROM’dan sonra döviz satım ihalelerindeki miktarı artırarak kısa vadeli döviz likiditesini artırmak ve bu amaçla oynaklığın önüne geçmek istiyor. Her ne kadar TCMB kararı sonrası TL değer kayıplarını sınırlandırsa da piyasa koşullarının değişmesi ve kurun anlamlı bir şekilde aşağı çekilmesi beklenmez. Daha çok artan oynaklığın önüne geçme amaçlı olduğu söylenebilir. TCMB, 7 Haziran öncesinde masada olan önlemlerden birisini daha kullanmış oldu. Kur, iç dinamiklere ilave olarak yurtdışı dolar ve ABD tahvil faizleri hareketi kaynaklı olarak güçlü… Piyasanın faiz artırım baskısının devam etmesini bekleyebiliriz. 7 Haziran öncesi TRY’de değer kaybı eğilimi ve oynaklık devam ettiği sürece Merkez Bankası likidite enstrümanlarını, sözel müdahaleyi ve diğer enstrümanlarını da kullanma gereği duyabilir."

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta Perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faiz dün yüzde 14 seviyesini aştı. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.93, valörde son işlemde yüzde 14.04 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.47, valörde son işlem yüzde 15.53 oldu.